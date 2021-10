Depuis le début de la trêve internationale, les joueurs du PSG en profitent pour se confier aux médias. Après les déclarations de Kylian Mbappé, de Lionel Messi ou encore de Marco Verratti, c’est au tour de Neymar Jr de faire parler de lui. Il s’est principalement projeté sur le futur de sa carrière de footballeur. Dans une interview accordée au média DAZN, l’attaquant de 29 ans a expliqué que la Coupe du Monde 2022 sera sans doute sa dernière. Il se justifie en déclarant qu’il n’aura sûrement plus la force mentale suffisante pour continuer. Dans l’émission de RMC Sport « Rothen s’enflamme« , Jérôme Rothen estime que le Brésilien devrait éviter ce genre de sortie médiatique.

« Quand tu es un joueur de cette catégorie-là, que tu es la figure emblématique d’un club depuis plus de quatre ans et que tu as décidé de signer un contrat de cinq ans, ça veut dire que tu donnes la fin de ta carrière au PSG, avec tout ce que cela représente, surtout au vu des ambitions du PSG. Tu ne peux pas dire ce genre de phrase. Bien sûr que la vie privée d’un joueur peut être compliquée par moments. Mais n’empêche, quand tu t’appelles Neymar, avec l’image que tu envoies, tu ne peux pas faire des sorties publiques comme ça. On est tous d’accord pour dire qu’il a le droit d’avoir des états d’âme, mais il doit les cacher ! Dès qu’il fait une sortie médiatique, on a l’impression que c’est systématiquement du dénigrement envers le PSG. Avec des déclarations comme ça, j’espère que le club ne va pas lui donner la prime d’éthique. Il faudra le mettre devant ses responsabilités prochainement. »