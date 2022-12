Une première offre du PSG pour Sofyan Amrabat ?

La Coupe du Monde a permis à certains joueurs d’exploser au yeux du monde entier. C’est le cas de Sofyan Amrabat. Le milieu de terrain a été l’un des meilleurs marocains au Qatar, lui qui a atteint les demi-finales avec les Lions de l’Atlas du latéral droit du PSG, Achraf Hakimi. Il attise les convoitises des plus grands clubs d’Europe, dont le PSG.

Joueur de la Fiorentina, Sofyan Amrabat (26 ans) a été l’une des révélations de la Coupe du Monde au Qatar. Avec le Maroc, qui a atteint les demi-finales du Mondial, il était partout sur le terrain et se démenait en attaque comme en défense. Des très grandes performances qui ont attisé les convoitises des plus grands clubs d’Europe. Encore sous contrat jusqu’en juin 2024 avec la Fiorentina, il serait dans le viseur de Tottenham, Liverpool et le PSG.

Une offre de 25 millions d’euros ?

Selon le média marocain Al Mountakhab, le club de la capitale aurait fait un premier pas dans ce dossier. Le PSG aurait en effet envoyé une première offre à son homologue italien à la hauteur de 25 millions d’euros pour s’attacher les services de Sofyan Amrabat. Le média ne donne pas plus de précisions sur cette offre, si elle a été refusé où si le prix convient au club de Serie A. Les prochains jours nous apporterons très certainement des précisions sur ce dossier.