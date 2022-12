On connaît désormais les quatre dernières équipes en lice au sein de cette Coupe du Monde : la France, l’Argentine, la Croatie et le Maroc. Concernant ces derniers, forts d’un collectif parfaitement huilé, ils sont, sans conteste, la grosse surprise de ce dernier carré.

Le Maroc est clairement la sensation de cette Coupe du Monde. Personne ne les attendait à ce niveau, et pourtant. Et pourtant, Sofyan Amrabat et ses partenaires se sont hissés en demi-finale de ce tournoi planétaire, ce qu’aucune nation africaine n’était parvenue à faire. Plusieurs joueurs sortiront, bien évidemment, de cette compétition auréolés d’un tout nouveau statut.

Le prix de Sofyan Amrabat dévoilé

C’est notamment le cas de Sofyan Amrabat. Le milieu de terrain rayonne depuis l’entame de ce Mondial au Qatar. Pierre angulaire de Walid Regragui, le joueur de la Fiorentina a fait des misères à l’Espagne, puis au Portugal. Forcément, de telles prestations attisent les convoitises sur le marché des transferts. Ce jour, Relevo fait d’ailleurs un petit point à ce sujet. Selon cette source, la Premier League serait fan du joueur. Tottenham, qui avait déjà tenté sa chance l’été dernier, pourrait revenir à la charge d’ici le mercato hivernal. Mais outre les Spurs, Liverpool se serait également positionné dans ce dossier XXL. Conscient de la cote montante de son élément, la Fio aurait fixé un bon de sortie à hauteur de 40 millions d’euros, bonus compris. Alors que son grand frère, Noureddine Amrabat, a récemment fait du pied au PSG pour les mettre sur la piste du joueur de 26 ans, Relevo indique que celui-ci pourrait bien être proposé au club de la capitale dans les semaines ou mois à venir. Une hypothèse crédible, mais qui serait aujourd’hui moins tangible que les intérêts des clubs britanniques exposés précédemment.