Une rencontre entre le PSG et le représentant de Rashford ?

Le PSG souhaite renforcer son secteur offensif depuis le début de ce mercato 2021. Après l’arrivée d’Hugo Ekitike, le club de la capitale aurait jeté son dévolu sur Marcus Rashford. De nombreux médias français ont révélé un intérêt prononcé des Rouge & Bleu pour l’international français. Côté anglais, on calme un peu ces dernières rumeurs malgré une rencontre entre les représentants du joueur et le Paris Saint-Germain.

Rencontre entre le PSG et le représentant de Rashford

En effet selon les informations du Telegraph, le frère de Marcus Rashford, Dwaine, qui le représente, aurait échangé avec le PSG la semaine dernière à Paris, même si aucune offre n’a encore été faite. Chez les parisiens, on reste prudent quant à un accord avec le joueur. Le Paris Saint-Germain ne serait pas sûr que Rashford veuille vraiment les rejoindre. Dans le camp mancunien, on est “détendu” face à cette situation parce que United a la possibilité de prolonger le contrat de son attaquant d’une saison supplémentaire, ce qui le permettrait d’être lié avec les « Red Devils » jusqu’en 2024. Le Telegraph précise qu’il faudrait “une offre extraordinaire” pour que MU le vende.

Dans le même temps, Rashford aurait déjà indiqué à United qu’il pense que “son avenir est avec le club de Premier League et qu’il serait désireux de signer un nouveau contrat”, lui qui fait partie des plans d’Erik Ten-Hag cette saison.

Par ailleurs, le fait que des contacts entre le PSG et les représentants de Rashford soient sortis dans la presse pourrait “agacer les fans mancuniens”. Paris craint aussi d’être utilisé par le camp de Rashford pour obtenir un accord plus favorable à United.

Le journaliste pour ESPN, Rob Dawson, confirme le fait que Manchester United ne soit aujourd’hui pas vendeur pour Marcus Rashford malgré l’intérêt du PSG. Contractuellement, MU est en position de force puisque le joueur a une option dans son contrat qui pourrait le faire prolonger d’une saison supplémentaire (jusqu’en 2024). Mais cela pourrait être différent si la même situation se présentait l’été prochain.

À moins de 20 jours de la fin du mercato, il semblerait qu’on soit dans le début d’un long feuilleton à rebondissements avec Marcus Rashford…