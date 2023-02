Ce samedi (17h sur Prime Video), le PSG reçoit le Toulouse FC en ouverture de la 22e journée de Ligue 1. Pour cette rencontre, Christophe Galtier devra se passer de nombreux joueurs.

Avant une série de matches très intense (Olympique de Marseille, AS Monaco, Bayern Munich), le PSG devra confirmer son résultat obtenu sur la pelouse du Montpellier Hérault (3-1) en milieu de semaine. Ce samedi au Parc des Princes, les Rouge & Bleu affronteront une équipe du TFC en forme depuis le début de l’année 2023 (4 victoires et 1 nul en Ligue 1). Et Christophe Galtier devra composer avec un groupe réduit. En effet, plusieurs joueurs manquent à l’appel : Sergio Ramos, Presnel Kimpembe, Nordi Mukiele, Marco Verratti, Neymar Jr et Kylian Mbappé.

🗣️ | Christophe Galtier :



« L’équipe aura un autre visage demain contre Toulouse a cause des absences, c’est comme ça, je ne baisse pas les bras et les joueurs non plus, à l’image de Leo contre Montpellier en 2e mi-temps »#PSGTFC pic.twitter.com/HuYl2P0TD6 — Canal Supporters (@CanalSupporters) February 3, 2023

Soler et Ekitike pour accompagner Messi

Sans surprise, Gianluigi Donnarumma débutera dans les buts. Avec l’absence de Sergio Ramos, Danilo Pereira est pressenti pour débuter en défense centrale aux côté du capitaine Marquinhos. De leur côté, Achraf Hakimi et Nuno Mendes devraient être alignés dans les couloirs défensifs. Dans le milieu à trois, Fabian Ruiz, Vitinha et Renato Sanches seront associés selon L’Equipe. Toujours selon le quotidien sportif, Carlos Soler et Hugo Ekitike seront les remplaçants naturels de Neymar Jr et Kylian Mbappé afin d’accompagner Lionel Messi en attaque.

Du côté du quotidien Le Parisien, le même onze probable est imaginé mais avec un doute sur la présence ou non de Vitinha dès le coup d’envoi. D’après le quotidien francilien, Warren Zaïre-Emery pourrait être une solution pour remplacer le Portugais, qui pourrait évoluer un cran haut plus sur le terrain. Le Titi de 16 ans sort d’une entrée décisive face au Montpellier Hérault (3-1) avec un but en fin de rencontre.

XI probable du PSG (L’Equipe) : Donnarumma – Hakimi, Marquinhos (c), Danilo, Nuno Mendes – Ruiz, Sanches, Vitinha – Soler – Messi, Ekitike

(L’Equipe) : Donnarumma – Hakimi, Marquinhos (c), Danilo, Nuno Mendes – Ruiz, Sanches, Vitinha – Soler – Messi, Ekitike XI probable du PSG (Le Parisien) : Donnarumma – Hakimi, Marquinhos (c), Danilo, Nuno Mendes – Soler, Sanches, Ruiz – Vitinha (ou Zaïre-Emery) – Messi, Ekitike

(Le Parisien) : Donnarumma – Hakimi, Marquinhos (c), Danilo, Nuno Mendes – Soler, Sanches, Ruiz – Vitinha (ou Zaïre-Emery) – Messi, Ekitike XI probable du TFC : Dupé – Desler, Rouault, Nicolaisen, Suazo – Dejaegere (c), Spierings, Van den Boomen – Aboukhlal, Dallinga, Ratao

