Ligue 1 : Ce qu’on attend de ce PSG / TFC

Pour le compte de la 22e journée de Ligue 1 Uber Eats, le PSG reçoit le TFC ce samedi (17h sur Prime Video) au Parc des Princes. Une rencontre qui s’inscrit dans cet infernal marathon du mois de février qui a parfaitement débuté sur la pelouse de Montpellier. Zoom sur les attentes autour de ce Paris Saint-Germain – Toulouse Football Club.

Pour son premier match du mois de février, le Paris Saint-Germain s’est imposé au Stade de la Mosson sur le score de 3 buts à 1. Une rencontre à deux visages. En effet, les hommes de Christophe Galtier étaient sur le premier acte, sur la continuité de ce qui est proposé depuis de longues semaines. Cependant, face au MHSC, les Rouge & Bleu se sont montrés plus convaincants en seconde période. Avec les blessures et sorties de Kylian Mbappé et Sergio Ramos dans la première demi heure, le collectif des Parisiens à plus ou moins refait surface. Les mouvements se multipliaient, les courses étaient faites, et les joueurs jouaient les uns pour les autres. Et la première chose qui sera attendue et observée ce samedi (17h sur Prime Video), c’est de voir si face au TFC le Paris Saint-Germain pourra confirmer cela au Parc des Princes, sur 90 minutes. A noter que les Toulousains sont pour le moment à la tête d’un bilan plus que positif au cours de cette année 2023 puisqu’en sept rencontres toutes compétitions confondues, les hommes de Philippe Montanier n’ont pas connu la défaite une seule fois : 6 victoires et 1 match nul.

Un effectif touché mais pas abattu ?

Comme évoqué précédemment, Kylian Mbappé est sorti sur blessure lors de la 21e journée de Ligue 1 Uber Eats face à Montpellier. Le numéro 7 du PSG est victime « d’une lésion de la cuisse gauche au niveau du biceps fémoral » a annoncé le Paris Saint-Germain dans un communiqué officiel cette semaine. L’attaquant devrait être absent trois semaines. En ce sens, il sera également intéressant de se pencher sur le comportement des joueurs de Christophe Galtier au cours de la rencontre face à Toulouse. En plus de la réaction d’orgueil suite au mauvais mois de janvier, un nouveau sursaut pourrait galvaniser Leo Messi et compères afin de faire le travail même sans Kylian Mbappé et Neymar. Ce dernier a été l’objet du point médical hier sur le site officiel du PSG : « Suite à une gêne à l’adducteur, Neymar Jr poursuit ses soins et les entraînements individuels. Il reprendra les séances collectives en début de semaine prochaine« .

Les choix de Christophe Galtier seront également surveillés de près avec dans un premier temps, le schéma tactique qui sera mis en place. Entre le 3-4-1-2, le 4-3-3 ou encore un 4-4-2 à plat, le technicien français n’est pas limité à ce niveau-là et sa décision pourrait donner de véritables indications sur ses intentions pour la suite de la saison. L’ancien coach de l’OGCN s’est exprimé à ce sujet hier en conférence de presse : « L’organisation que j’avais mis en place face à Reims, j’ai vu qu’en Ligue 1 avec les joueurs à ma disposition, ça pouvait pas le faire, c’est pour ça qu’à la mi-temps on est passé en 4-4-2 en losange qu’on avait déjà essayé. Je ne tâtonne pas mais j’essaie de trouver la formule adaptée aux enchaînements de match. Mes joueurs ont besoin de repères et on voit qu’ils ont plus de repères avec un 4-4-2 en losange ou à trois derrière« .

Des indications, il en ressortira également des choix des hommes. En effet, avec les absences des uns et des autres, le coach du PSG devra s’appuyer sur les joueurs qui jusqu’ici n’avaient pas vocation à être titulaire. Une contrainte qui pourrait bénéficier à des joueurs comme Renato Sanches et Fabian Ruiz, qui en enchaînant les matchs, pourraient se montrer utiles au collectif. Les anciens du LOSC et de Naples ont su tirer leur épingle du jeu au sortir de la rencontre face au MHSC, malgré quelques déchets techniques. Le Portugais déclarait à ce sujet après la victoire au Stade de la Mosson : « J’ai juste besoin de gagner un peu de confiance, et de jouer un peu plus. Je reviens de blessure, je sais que c’est un peu compliqué, c’est un peu frustrant parce que c’est difficile de bien jouer quand tu reviens de blessure. Je me sens bien, j’ai juste besoin de jouer un peu plus. C’est le coach qui choisit les joueurs. Moi, je ne suis pas content, c’est normal que de temps en temps que j’ai envie de jouer plus. Mais je respecte la décision du coach, c’est lui qui décide, je suis là pour donner mon meilleur« .

Warren Zaïre-Emery

Par ailleurs, au cours de la rencontre face à Montpellier, un joueur a crevé l’écran : Warren Zaïre-Emery. Le titi parisien est entré en cours de jeu à la place de Vitinha et a disputé 21 minutes. Assez de temps de jeu pour touché 17 ballons, faire 12 passes (100%), tirer deux fois (2/2) et bien évidement faire souffler les siens en inscrivant le but de 3-1, devenant au passage le plus jeune buteur de l’histoire du Paris Saint-Germain. Il sera donc intéressant de voir si, face aux Toulousains, le numéro 33 Rouge & Bleu aura l’occasion de d’aborder la 22e journée de Ligue 1 Uber Eats dans la peau d’un titulaire.

En observant ces différents éléments, il sera primordiale pour le PSG de s’imposer face à Toulouse tant le rythme de ce mois de février s’annonce infernal, et que le dauphin des Parisiens, l’OM, suit la cadence sur le plan comptable. A noter qu’à la fin de ce marathon de février, les Rouge & Bleu se déplaceront au Stade Vélodrome pour le compte de la 25e journée de Ligue 1 Uber Eats.