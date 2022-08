Ce mardi matin, le PSG s’entraîne une dernière fois avant le déplacement à Toulouse demain soir dans le cadre de la 5e journée de Ligue 1. Une séance dont on a pu suivre les 30 premières minutes. Lors de cet entraînement, les parisiens ont travaillé plusieurs ateliers spécifiques. Et Christophe Galtier a pu compter sur un groupe quasiment au complet pour préparer le déplacement chez le promu.

Navas et Paredes bien présents

En instance de départ, du côté de Naples pour Keylor Navas et de la Juventus Turin pour Leandro Paredes, les deux joueurs étaient bien présents sur la pelouse du Camp des Loges. La MNM, Sergio Ramos et les jeunes titis Ismaël Gharbi, El Chadaille Bitshiabu et Warren Zaïre-Emery étaient également là. Seul Presnel Kimpembe manquait à l’appel. Le titi du PSG est restés en soins.