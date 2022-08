Alors que Fabian Ruiz devrait officiellement devenir la cinquième recrue de l’été dans les prochaines heures, le PSG ne serait pas rassasié dans son projet de renforcer son milieu de terrain et ciblerait maintenant Carlos Soler.

Après plusieurs jours d’intenses négociations, le dossier Fabian Ruiz va enfin connaitre son dénouement dans les heures à venir. Le milieu espagnol de 26 ans est attendu à Paris ce mardi pour passer sa visite médicale préalable à la signature de son contrat au PSG. Selon les derniers échos parus dans la presse, le joueur qui était lié au Napoli jusqu’en 2023 va signer un engagement de cinq ans assorti d’un salaire de 5 M€/an net. Quant au montant du transfert, celui-ci est estimé à 22-23 M€. Ce faisant, Fabian Ruiz va devenir la cinquième recrue de l’été parisien. De surcroit, il sera la troisième arrivée au milieu de terrain cet été après les venues de Vitinha et de Renato Sanches.

Une offre comprise entre 15 et 17 M€ pour Carlos Soler

De quoi définitivement refermer le chantier du milieu de terrain pour la direction sportive du PSG ? Pas vraiment si l’on en croit les informations dévoilées par la presse espagnole ce mardi. En effet, la Cadena COPE réactive la piste menant à Carlos Soler pour le PSG. Initialement présenté comme étant le plan B du club parisien en cas d’échec sur le dossier Fabian Ruiz, le milieu âgé de 25 ans pourrait finalement débarquer à Paris d’ici la clôture du mercato le 1er septembre à 23h59.

Selon la Cadena COPE, le PSG va effectivement tenter de boucler la venue de Carlos Soler dans les prochaines heures. Pour cela, le club parisien serait disposé à proposer entre 15 et 17 M€ au Valence CF. Reste maintenant à savoir si cette somme sera suffisante pour convaincre le club espagnol de lâcher son droitier son contrat jusqu’en juin 2023 aussi tard dans le mercato, et ce malgré le risque de le voir partir libre dans moins d’un an. Pour rappel, l’agent de Carlos Soler avait laissé entendre auprès de la Cadena SER lors des derniers jours qu’un départ de son client cet été n’était pas d’actualité. La donne serait-elle en passe d’évoluer ?

[MAJ 11h00] Selon les informations des journalistes de Revelo, Matteo Moretto et Toni Juanmarti, Le PSG et Valence aimerait conclure le dossier Carlos Soler ce mardi. Le montant de l’opération pourrait s’élever entre 17 et 18 millions d’euros plus des bonus pouvant monter jusqu’à cinq millions d’euros. Mais Valence souhaiterait faire monter les enchères, en proposant une prolongation de contrat de dernière minute à Carlos Soler. Les dirigeants parisiens et le joueur ont eux trouvé un accord, concluent les journalistes.