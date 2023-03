Une tournée estivale au Japon pour le PSG Handball

L’été dernier, le PSG, version football, s’était rendu au Japon afin d’y effectuer sa préparation en vue de l’exercice en cours. Un schéma qui va se répéter pour la section handball du club.

Le PSG a décidé, l’été dernier, de se rendre au Japon afin de préparer au mieux sa saison. Au programme, trois matches amicaux, qui se sont tous soldés par une victoire, et diverses opérations commerciales. Le séjour s’étant parfaitement déroulé et le club jouissant d’installations de qualité, un retour au pays du soleil levant serait dans les tuyaux en juillet prochain. Ce qui vient d’ailleurs d’être officialisé en ce qui concerne la section handball.

Une première pour le PSG Handball

En effet, le PSG vient d’officialiser la chose : les handballeurs rouge et bleu se rendront donc en terre nippone du 27 juillet au 3 août dans le cadre de leur préparation estivale. Une grande première, les deux dernières préparations ayant eu lieu au Qatar. Deux matches amicaux auront ainsi lieu avec des équipes locales. Le premier, face au Zeekstar Tokyo (1er août) et un second le lendemain contre un adversaire qui n’est pas encore désigné. Au sujet de cette tournée, le club de la capitale indique, via un communiqué publié sur son site officiel : « Les Parisiens profiteront de leur séjour en terre nippone pour rencontrer les fans du club de la capitale, se familiariser avec la culture japonaise et prendre part à une série d’opérations de promotion du handball. Cette tournée du Paris Saint-Germain Handball contribuera au développement de la discipline au Japon et de la ligue professionnelle à l’échelle nationale. »