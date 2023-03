Le PSG de retour au Japon cet été ?

L’été dernier, entre le 17 et le 28 juillet, le PSG avait effectué son Summer Tour du côté du Japon. Une opération sportive et marketing qui pourrait être réitérée l’été venu.

Décidément, la saison n’est pas encore conclue, et pourtant… Et pourtant de nombreux regards vont d’ores et déjà se tourner vers l’exercice prochain maintenant que la Ligue des Champions n’est plus, au même titre que la Coupe de France. Les Parisiens sont, en prime, assez à l’aise en Ligue 1 avec huit unités d’avance sur leur plus proche poursuivant, l’Olympique de Marseille.

Un retour au Japon pour le PSG

Plusieurs informations vont en ce sens. On parle notamment de plus en plus du mercato. Et ce vendredi soir, Goal fait même un point sur la future tournée estivale du PSG. À ce sujet, le média nous indique que le Japon, lieu du précédent Summer Tour, est la destination privilégiée par le board rouge et bleu. Les pourparlers sont donc en cours et devraient trouver leur conclusion courant avril. La présence d’une fan base conséquente et d’installations très appréciables pèsent dans la balance de ce choix. Et si ce plan venait à échouer, le PSG pourrait alors se rabattre sur un autre pays asiatique, voire plusieurs.

Tout à fait vrai.



L’objectif serait pour le PSG de disputer 2 rencontres sur place. Cette tournée se déroulerait à la mi-juillet, comme l’an passé 🤝 https://t.co/Pe7CHmuDWP — Jonathan Bensadoun (@bensjonathan) March 10, 2023

Mais pas encore finalisée ⏳ — Jonathan Bensadoun (@bensjonathan) March 10, 2023

Une information que nous sommes en mesure de vous confirmer. Des tractations ont bien lieu pour que la tournée estivale du PSG se fasse au Japon. Néanmoins, rien n’est encore acté à ce niveau. Au pays du soleil levant, l’objectif est de disputer deux matches amicaux, en plus de diverses opérations de sponsoring. L’été dernier, Kylian Mbappé et ses partenaires avaient croisé la route de trois équipes nippones.