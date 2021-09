Ce fût le feuilleton de la journée, qui s’est déroulé en deux étapes. Dans son édition du jour, le journal L’Équipe a révélé le salaire de Leo Messi et les différents bonus que ce dernier pourrait toucher. Une information qui a fortement déplu au directeur sportif parisien Leonardo. Interrogé par RMC Sport, le dirigeant parisien a tenu à démentir fermement les dires du quotidien sportif et a fait part de son mécontentement. Le média en a profité pour donner davantage de précisions sur le contrat de l’international argentin chez les Rouge & Bleu.

En effet RMC Sport explique qu’une troisième année de contrat existerait entre la Pulga et le PSG, ce qui pourrait le lier avec le club de la capitale jusqu’en 2024. Cette prolongation est possible à la seule condition où les deux parties se mettent d’accord sur tous les points. En plus de son salaire de 40 millions d’euros brut par an, l’ancien barcelonais pourrait percevoir une prime de fidélité de 10 millions d’euros net. De quoi lui donner une chance supplémentaire de rêver plus grand avec le Paris Saint-Germain.