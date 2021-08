United pourrait se tourner vers van de Beek pour remplacer Pogba (Express)

Ole Gunnar Solskjaer, le manager de Manchester United, pourrait se tourner vers Donny van de Beek (24 ans) pour remplacer Paul Pogba. C’est ce que rapporte ce jour l’Express alors que la possibilité de voir le Bleu sous le maillot du PSG reste vivace. Avec l’aide de Matt Judge et de John Murtoug, le technicien norvégien a pu recruter les deux priorités estivales des Red Devils : Jadon Sancho et Raphael Varane contre 73M£ et 42M£ (135M€ au total). Mais en cas de transfert de Paul Pogba (contre une cinquantaine de millions au moins) le club anglais ne partira pas en quête d’un successeur, explique le journal britannique. Les noms d’Eduardo Camavinga et Ruben Neves ont circulé. Mais Donny van de Beek – acheté 39M€ à l’Ajax en 2020 – pourrait faire l’affaire malgré une première saison compliquée. Il s’agit pour le Néerlandais d’être de nouveau au top physiquement pour avoir sa place dans le onze mancunien.