Valentin Rongier cambriolé durant OM / PSG

Le choc de la 11e journée de Ligue 1, le fameux Classique hexagonal, a accouché d’un score nul et vierge 0-0 entre l’OM et le PSG. Une rencontre plutôt intéressante au niveau de l’intensité en première période, mais qui a perdu de sa superbe après l’expulsion d’Achraf Hakimi peu avant l’heure de jeu. Et durant cette partie, un joueur phocéen a connu une mésaventure. En effet, comme l’indique La Provence, Valentin Rongier, qui a plutôt réalisé une bonne prestation face aux Parisiens au milieu de terrain, a eu la mauvaise surprise, au sortir du match, de constater un cambriolage à son domicile de Cassis. C’est la seconde fois que l’ancien nantais est victime de cambriolage depuis l’été, rappelle La Provence.