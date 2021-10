Rongier : « Le PSG fait un bon parcours mais tout peut arriver »

C’est le match le plus attendu en Ligue 1. L’affiche entre le PSG et l’OM est l’un des évènements chaque saison. Ce dimanche (20h45 sur Prime Video), les deux formations vont s’affronter au Stade Vélodrome à l’occasion de la 11e journée de Ligue 1. Malgré un écart de dix points au classement (avec un match en moins pour Marseille), la défaite sera interdite pour les joueurs de Mauricio Pochettino. De son côté, l’OM ne s’est plus imposé sur sa pelouse face au club de la capitale depuis novembre 2011. Présent en conférence de presse ce vendredi, le milieu de terrain olympien – Valentin Rongier – s’est exprimé sur ce choc.

« Chaque année c’est l’un des meilleurs effectifs d’Europe ce n’est pas nouveau, ils ont des individualités qui peuvent faire la différence à tout moment, mais nous collectivement on est forts aussi. Messi est le meilleur joueur du monde pour moi mais ce week-end l’objectif sera de le museler au maximum. Le titre n’est pas joué, ils font un bon parcours mais tout peut arriver. On peut les déstabiliser en ayant le contrôle du jeu, ils n’aiment pas défendre, ils sont dangereux offensivement mais si on arrive à obtenir la possession, cela peut être compliqué pour eux. On a gagné au Parc il y a deux ans (1-0 en septembre 2020, ndlr), c’était déjà un bel exploit collectif, je suis certain qu’on peut faire quelque chose ce week-end. Je n’ai pas dit que le PSG empilait les stars, le PSG a montré sur quelques matchs une force de caractère aussi, ils n’ont pas qu’une puissance individuelle. »