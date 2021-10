Pour Henry, il y a trop de « chefs d’orchestre » au PSG

Une nouvelle fois, Mauricio Pochettino a décidé de disposer son PSG en 4-2-4 face à l’Olympique de Marseille. Pourtant, malgré la présence de Neymar, Messi, Di Maria et Mbappé dans le secteur offensif, l’étincelle n’a pas pris et le club de la capitale a été tenu en échec par l’équipe Phocéenne (0-0, 11e journée de Ligue 1).

Et pour Thierry Henry, qui s’exprime au micro de Prime Video, le technicien argentin emploie mal Lionel Messi en l’isolant sur le côté droit. Pire, l’ancien buteur a de gros doutes quant à la viabilité d’un tel schéma avec autant de « chefs d’orchestre » : « Messi ne parle pas beaucoup sur le terrain, il parle plutôt avec le ballon. Pour l’instant, c’est plus l’équipe de Kylian. C’est surtout lui qui la fait briller. À un moment donné, il faut qu’il n’y ait qu’un chef d’orchestre, sinon tu ne peux pas jouer au même tempo. Et dans cette équipe, il y a trop de chefs d’orchestre. Messi est isolé, il touche moins la balle. Moi, je le préfère dans l’axe.«