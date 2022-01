Mbappé : « On a joué et on a fait ce qu’il fallait »

Kylian Mbappé a encore une fois été très performant ce soir contre Vannes avec un triplé. Le PSG se qualifie sérieusement pour les huitièmes de finale de la Coupe de France (4-0). Au micro de France 3, l’attaquant a salué la performance de son équipe.

« Je suis content. On a été sérieux. Ce n’est pas un match facile à jouer pour nous. Mais on était-là. On a joué et on a fait ce qu’il fallait et on est content de repartir avec la qualification. Qu’est ce qu’on peut me souhaiter pour 2022 ? La santé, le bonheur et beaucoup de titres avec le PSG et l’équipe nationale.«