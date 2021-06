Varane souhaite quitter le Real Madrid (El Confidencial)

On le sait, le PSG sera très actif lors de ce mercato et possède une enveloppe plutôt conséquente pour renforcer son équipe (un peu plus de 200 millions d’euros). Avec la signature de Georgino Wijnaldum et l’arrivée certaine de Gianluigi Donnarumma, le club de la capitale a déjà frappé fort alors que le marché des transferts vient tout juste d’ouvrir ses portes. Rappelons que les deux joueurs étaient libres de tout contrat… et ce ne serait pas tout.

En effet selon les informations du média espagnol El Confidencial, Raphaël Varane souhaite quitter le Real Madrid. Alors qu’il est en fin de contrat en juin 2022, le défenseur aurait refusé de prolonger avec le club Merengue et aurait des envies d’ailleurs. Le journal évoque même que la priorité du joueur serait un retour en France, 10 ans après avoir quitté le pays, puisqu’il aurait refusé les avances de Manchester United. Le PSG surveillerait très attentivement sa situation et serait très intéressé pour ramener Varane dans la capitale. Toutefois, El Confidencial ne donne pas d’informations sur une première prise de contact entre les Rouge & Bleu et le champion du monde français.