Marco Verratti a encore une fois réalisé une très belle prestation (noté 6,5 par la rédaction de CS) ce soir lors de la victoire du PSG contre Marseille (1-0). Un vingtième Classique pour le milieu de terrain, qui fait de lui le joueur de champ le plus capé lors de ces affrontements entre Paris et Marseille. Pour PSG TV, il est revenu sur cet accomplissement.

« D’abord, je pense que gagner était la chose la plus spéciale pour moi ce soir. Ensuite, c’est une stat qui fait plaisir, car ça fait très longtemps que je suis ici, j’ai eu la chance de jouer beaucoup de Classique, d’en gagner beaucoup aussi. C’est toujours un beau match, dans la rivalité, il est différent des autres. On le sent dans la journée, les jours qui précèdent… Tout le monde veut faire un gros match, on se donne a fond, aujourd’hui on est contents, parce qu’on a gagné contre Marseille à la maison, avec un grand public, et bien sûr on voulait marquer plus, faire mieux, mais aujourd’hui les 3 points étaient fondamentaux après nos matches nuls, et on est très contents.«

« Une soirée parfaite »

Le numéro 6 du PSG est ensuite revenu sur la victoire parisienne du soir. « Je pense que c’était un match où il fallait faire comme ça : souffrir quand on n’avait pas le ballon, courir ensemble. C’est un Classique, on sait que tout le monde tient à ce match, les supporters, le club. Ce match ce n’est pas juste les 3 points à prendre, il faut le gagner. J’ai perdu une fois, j’ai vu ce que ça faisait, je ne voulais pas le revivre. On a lutté, on a souffert, on a fait un bon match, on aurait pu se mettre à l’abri avec un second but, mais on est très contents globalement. On prend des points d’avance sur Marseille, on gagne contre Marseille donc c’est une soirée parfaite.«