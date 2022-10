Un nouveau record en vue pour Marco Verratti avec le PSG

Dimanche soir (20h45, Prime Video), le PSG et Marseille s’affrontent pour le choc de la 11e journée de Ligue 1. Un affrontement au sommet entre le leader et le troisième du championnat. Un classique attendu par les supporters des deux équipes mais également par les joueurs. Dans deux jours, Marco Verratti devrait entrer dans l’histoire du PSG du Classique.

Marco Verratti a rejoint le PSG durant l’été 2012 dans l’ombre de Zlatan Ibrahimovic. Les deux joueurs ont en effet été présentés le même jour à la presse. Jeune milieu de terrain inconnu de la plupart des spécialistes et des supporters, le Petit Hibou a très vite mis tout le monde d’accord avec ses performances sur le terrain. Titulaire indiscutable dans l’entrejeu parisien, il est désormais l’un des piliers de l’effectif Rouge & Bleu, étant le deuxième joueur le plus capé de l’histoire du PSG avec 392 matches. Quand il est absent, on voit que le club de la capitale ne joue pas de la même manière et est souvent moins performant.

Un vingtième classico dimanche

Dimanche soir, lors du premier Classico de la saison, Marco Verratti sera très certainement titulaire dans le milieu de terrain du PSG. Il disputerait ainsi son vingtième Classique. Il deviendrait le joueur de champ qui a disputé le plus de matches entre Paris et Marseille dans l’histoire. Son tout premier s’est déroulé sur la pelouse du stade Vélodrome le 7 octobre 2012 (2-2). En 19 rencontres, l’international italien en a gagné 14 pour quatre nuls et une seule défaite. Il reste d’ailleurs sur une série de quatre matches sans défaites contre les Phocéens (3 victoires et 1 nul).