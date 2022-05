Depuis plus de deux semaines, le PSG a été officiellement sacré champion de France contre le RC Lens sur sa pelouse au Parc des Princes. Éliminés prématurément en Ligue des Champions et en Coupe de France, les Parisiens n’ont plus grand chose à jouer et ont donc davantage de jours de repos. Si ces derniers jours, les réseaux sociaux et médias espagnols se sont enflammés sur la présence de Kylian Mbappé et Achraf Hakimi à Madrid, d’autres membres de l’effectif Rouge & Bleu en ont aussi profité pour bouger ailleurs de Paris.

Une belle surprise aux enfants du club de Pescara

Comme le rapporte le site internet ilPescara.it, Marco Verratti est revenu dans son village d’enfance de Manoppello où il a réservé une belle surprise aux nombreux enfants sur le terrain de l’IMTE, le club qui a vu le milieu de terrain démarrer sa belle carrière. Le média rapporte que lorsque le joueur est entré sur la pelouse, « les enfants n’en croyaient pas leurs yeux, idem les parents, qui ont assisté à l’entraînement. » Des sourires, des câlins, des photos et quelques conseils pour les plus curieux, voilà le programme de Marco Verratti lors de ce bel après-midi qui lui aura permis de se couper du quotidien parisien.