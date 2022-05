C’est officiel depuis une semaine, le PSG a glané le dixième titre de champion de France de son histoire et rejoint l’AS Saint-Etienne parmi les clubs les plus titrés en championnat. Depuis l’arrivée de QSI en 2011, les Rouge & Bleu ont remporté leur 8e titre de champion de France sous l’ère qatari (2013, 2014, 2015, 2016, 2018, 2019 2020, 2022). Voici un comparatif entre les différents championnats remportés par le club de la capitale.

Saison 2012-2013

Après un échec lors de la saison 2011-2012, le PSG voulait remporter son troisième titre de champion, la première sous l’ère QSI. Après un mercato d’envergure lors de l’été 2012, avec les arrivées de Thiago Silva, Marco Verratti, Ezequiel Lavezzi et Zlatan Ibrahimovic, les Rouge & Bleu ont fini par glaner ce fameux titre de champion de France attendu depuis 19 ans, après celui de 1994. Et pour la première saison pleine de Carlo Ancelotti à la tête du PSG, les Rouge & Bleu ont remporté ce 3e titre de champion de France sur la pelouse de l’Olympique Lyonnais (1-0) en conclusion de la 36e journée de Ligue 1 grâce à un but libérateur de Jérémy Menez. Les Parisiens finiront cette saison avec 12 points d’avance sur leur dauphin, l’Olympique de Marseille. Pour sa première saison en Ligue 1, Zlatan Ibrahimovic a affolé les compteurs avec 30 réalisations en 34 matches et a été l’acteur principal de ce titre.

PSG – 83 pts (69 buts / 23 encaissés : +46) : 25 victoires, 8 nuls, 5 défaites OM – 71 pts (42 buts / 36 encaissés : +6) : 21 victoires, 8 nuls, 9 défaites OL – 67 pts (61 buts / 38 encaissés : +23) : 19 victoires, 10 nuls, 9 défaites

Meilleurs buteurs PSG

Zlatan Ibrahimovic : 30 buts en 34 matches / Meilleur buteur de L1

: 30 buts en 34 matches / Meilleur buteur de L1 Kevin Gameiro : 8 buts en 25 matches

: 8 buts en 25 matches Jérémy Menez : 5 buts en 30 matches

Saison 2013-2014

Après le départ de Carlo Ancelotti au Real Madrid, le PSG a choisi de miser sur Laurent Blanc pour tenter de conserver son titre de champion de France. Cependant, le club francilien doit faire face à un concurrent de taille au recrutement prestigieux (James Rodriguez, Radamel Falcao), l’AS Monaco. Tout juste sacrés champion de Ligue 2, les Monégasques sont les principaux adversaires des Rouge & Bleu lors de cet exercice. Finalement, le PSG finira champion de France pour la deuxième année de suite. Avant sa rencontre de la 36e journée face au Stade Rennais, les Parisiens avaient déjà pris connaissance de ce titre. Les coéquipiers d’Edinson Cavani finiront par s’incliner au Parc des Princes face aux Rennais (1-2). Cette saison-là, le Paris Saint-Germain est également entré dans l’histoire du football français en étant l’équipe finissant avec le plus de points (89 pts) et le plus de victoires (27).

PSG – 89 pts (84 buts / 23 encaissés : +61) : 27 victoires, 8 nuls, 3 défaites AS Monaco – 80 pts (63 buts / 31 encaissés : +32) : 23 victoires, 11 nuls, 4 défaites LOSC – 71 pts (46 buts / 26 encaissés : +20) : 20 victoires, 11 nuls, 7 défaites

Meilleurs buteurs PSG

Zlatan Ibrahimovic : 26 buts en 33 matches / Meilleur buteur de L1

: 26 buts en 33 matches / Meilleur buteur de L1 Edinson Cavani : 16 buts en 30 matches

: 16 buts en 30 matches Ezequiel Lavezzi : 9 buts en 32 matches

Saison 2014-2015

Comme l’année précédente, le PSG a pour objectif de conserver son titre national. Mais lors de cet exercice 2014-2015, les Rouge & Bleu montrent certaines lacunes (11 matches nuls) et voient l’OL comme un réel candidat pour conquérir l’Hexagoal. Les Gones occupent même la première place du classement à quelques journées de la fin. Mais le club de la capitale réalise un sprint final renversant avec 8 victoires d’affilée pour finalement finir devant les Lyonnais avec 8 points d’avance. Les Parisiens officialiseront ce titre à l’issue de la 37e journée de championnat après leur victoire sur la pelouse du Montpellier Hérault (2-1) et enchaînent un troisième titre de Ligue 1 d’affilée. Cette saison-là, le PSG réalisera son premier quadruplé national (Ligue 1, Coupe de France, Coupe de la Ligue et Trophée des Champions).

PSG – 83 pts (83 buts / 36 encaissés : +47) : 24 victoires, 11 nuls, 3 défaites OL – 75 pts (72 buts / 33 encaissés : +39) : 22 victoires, 9 nuls, 7 défaites AS Monaco – 71 pts (51 buts / 26 encaissés : +25) : 20 victoires, 11 nuls, 7 défaites

Meilleurs buteurs PSG

Zlatan Ibrahimovic : 19 buts en 24 matches

: 19 buts en 24 matches Edinson Cavani : 18 buts en 35 matches

: 18 buts en 35 matches Ezequiel Lavezzi : 8 buts en 31 matches

Saison 2015-2016

La saison 2015-2016 du PSG restera dans les annales du football français. Largement dominateur tout au long de cet exercice, le club de la capitale a littéralement écrasé la concurrence. Avec un total de 96 points en 38 journées, le club parisien possède le plus haut total de points jamais atteint en L1. À cela s’ajoute le record de précocité pour l’obtention du titre de champion de France. Lors d’un festival sur la pelouse de Troyes (9-0) le 13 mars 2016, le PSG remporte son 6e championnat de France, le 4e de suite, après seulement 30 journées de Ligue 1. Les Rouge & Bleu réalisent par la même occasion un deuxième quadruplé national de suite, une première en professionnel pour un club européen. Avec 30 victoires, 102 buts marqués et seulement 19 encaissés, le club de la capitale a réalisé une saison prolifique sur la scène nationale. De son côté, Zlatan Ibrahimovic a livré un dernier exercice de haut vol avec 38 buts marqués en 31 matches.

PSG – 96 pts (102 buts, 19 encaissés, +83) : 30 victoires, 6 nuls et 2 défaites OL – 65 pts (67 buts / 43 encaissés +24) : 19 victoires, 8 nuls, 11 défaites AS Monaco – 65 pts (57 buts / 50 encaissés + 7) : 17 victoires, 14 nuls, 7 défaites

Meilleurs buteurs PSG

Zlatan Ibrahimovic : 38 buts en 31 matches / Meilleur buteur de L1

: 38 buts en 31 matches / Meilleur buteur de L1 Edinson Cavani : 19 buts en 32 matches

: 19 buts en 32 matches Angel Di Maria : 10 buts en 29 matches

Saison 2017-2018

Après un exercice précédent qui a mis fin à l’hégémonie parisienne en France suite au titre remporté par l’AS Monaco, le PSG a réalisé un mercato de grande envergure avec les recrutements XXL de Neymar Jr et Kylian Mbappé. Performante avec Edinson Cavani, l’attaque parisienne a fait trembler les filets en Ligue 1 à 108 reprises lors de cet exercice 2017-2018. Et comme un symbole, les Rouge & Bleu ont officiellement remporté ce 7e titre de leur histoire lors d’une démonstration au Parc des Princes face au champion sortant, l’AS Monaco (7-1), au soir de la 33e journée de Ligue 1. À l’image de 2015 et 2016, le PSG réalise un nouveau quadruplé national.

PSG : 93 pts (108 buts / 29 encaissés : +79) : 29 victoires, 6 nuls, 3 défaites AS Monaco : 80 pts (85 buts / 45 encaissés : +40) : 24 victoires, 8 nuls, 6 défaites OL : 78 pts (87 buts / 43 pts : +44) : 23 victoires, 9 nuls, 6 défaites

Meilleurs buteurs PSG

Edinson Cavani : 28 buts en 32 matches / meilleur buteur de L1

: 28 buts en 32 matches / meilleur buteur de L1 Neymar Jr : 19 buts en 20 matches

: 19 buts en 20 matches Kylian Mbappé : 13 buts en 28 matches

Saison 2018-2019

Pour la deuxième saison avec le trio Neymar, Mbappé et Cavani, le PSG voulait poursuivre sa suprématie dans l’Hexagone en conservant son titre de champion. Et pour la première saison de Thomas Tuchel, le club de la capitale écrase une nouvelle fois la concurrence en terminant avec plus de 90 points (91 pts). Le coach allemand établit notamment deux nouveaux records en France en enchaînant 14 victoires d’affilée lors des 14 premières journées et en marquant au minimum un but lors des 38 matches de championnat. Après une nouvelle désillusion en Ligue des champions (élimination en 8es de finale face à Manchester United), les Parisiens réalisent une fin de saison compliquée avec notamment des défaites face au LOSC (1-5), Montpellier (2-3) et Nantes (2-3) mais finissent par valider leur titre de champion de France à la 33e journée lors d’une victoire face à l’AS Monaco (3-1) au Parc des Princes. Les coéquipiers de Kylian Mbappé, meilleur buteur du championnat, finissent cette saison avec 16 points d’avance sur leur dauphin lillois.

PSG – 91 pts (105 buts, 35 encaissés : +70) : 29 victoires, 4 nuls, 5 défaites LOSC – 75 pts (68 buts, 33 encaissés : +35) : 22 victoires, 9 nuls, 7 défaites OL – 72 pts (70 buts, 47 encaissés : +23) : 21 victoires, 9 nuls, 8 défaites

Meilleurs buteurs PSG

Kylian Mbappé : 33 buts en 29 matches / Meilleur buteur de L1

: 33 buts en 29 matches / Meilleur buteur de L1 Edinson Cavani : 18 buts en 21 matches

: 18 buts en 21 matches Neymar Jr : 15 buts en 17 matches

Saison 2019-2020

Lors de cet exercice 2019-2020 particulier et marqué par la pandémie de Covid-19, le PSG glanera son 9e titre de champion de France de son histoire, le 3e d’affilée après 2018 et 2019. Face à la crise sanitaire, le championnat de France a été stoppé à la 28e journée de Ligue 1 et après quelques jours d’attente, la LFP a décidé, le 30 avril 2020, l’arrêt définitif de la Ligue 1, qui offre par la même occasion le championnat de France au PSG. Cette saison-là encore, le club de la capitale réalisera un quadruplé national.

PSG – 68 pts (27 matches disputés, 75 buts /24 encaissés : +51) : 22 victoires, 2 nuls, 3 défaites OM – 56 pts (28 matches disputés, 41 buts, 29 encaissés : +12) : 16 victoires, 8 nuls, 4 défaites Stade Rennais – 50 pts (28 matches 38 buts, 24 encaissés, +14) : 15 victoires, 5 nuls, 8 défaites

Meilleurs buteurs PSG

Kylian Mbappé : 18 buts en 20 matches / Meilleur buteur de L1

: 18 buts en 20 matches / Meilleur buteur de L1 Neymar Jr : 13 buts en 15 matches

: 13 buts en 15 matches Mauro Icardi : 12 buts en 20 matches

Saison 2021-2022

Avec un mercato de grande envergure (Gigio Donnarumma, Sergio Ramos, Achraf Hakimi, Nuno Mendes, Georginio Wijnaldum et Leo Messi), le PSG est attendu au tournant pour récupérer son titre de champion de France, laissé au LOSC la saison passée. Face à une très faible concurrence et à un manque de constance de ses poursuivants, les Parisiens ne seront jamais inquiétés dans ce championnat et finissent par remporter ce 10e titre symbolique lors du match nul face au RC Lens (1-1) comptant pour la 34e journée de Ligue 1. Une performance seulement réalisée par l’AS Saint-Etienne dans l’histoire du football français. Il reste désormais 3 matches aux Rouge & Bleu (Troyes, Montpellier et Metz) pour améliorer leurs statistiques.

PSG – 79 pts (79 buts marqués / 34 encaissés : + 45) : 24 victoires, 7 nuls, 4 défaites OM – 65 pts (56 buts marqués / 33 encaissés : +23) : 19 victoires, 8 nuls, 7 défaites Stade Rennais – 59 pts (75 buts marqués / 36 encaissés : +39) : 18 victoires, 5 nuls, 11 défaites

Meilleurs buteurs PSG