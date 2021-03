Vers un forfait d’Herrera face à Nantes (L’E)

Qualifié pour les quarts de finale de Ligue des champions après sa victoire face au FC Barcelone (5-2 en score cumulé), le PSG retrouvera la Ligue 1 ce dimanche soir (21h sur Canal Plus) avec la réception du FC Nantes, à l’occasion de la 29ème journée du championnat. Pour cette rencontre face aux Canaris, les Rouge et Bleu ne pourront pas compter sur Neymar Jr, comme évoqué plus tôt dans la journée par de nombreux médias.

Une information également confirmée par lequipe.fr. En effet, “le staff parisien ne veut prendre aucun risque avec l’attaquant brésilien et prend les précautions nécessaires.“ Ce vendredi, le Brésilien de 29 ans s’est entraîné en marge du groupe, “ce qui pourrait encore être le cas samedi.” L’idée du staff parisien serait qu’il soit prêt pour le choc face à l’OL le 21 mars prochain. Ainsi, il pourrait retrouver les séances collectives du PSG dès ce lundi “et, peut-être, retrouver le groupe pour recevoir Lille (mercredi à 17h45)” en Coupe de France, détaille le quotidien sportif. “Même si, là encore, ses sensations de début de semaine dicteront la conduite à tenir.” Pour rappel, Neymar est absent des terrains depuis le 10 février et sa blessure aux adducteurs contractée face au SM Caen en 32es de finale de Coupe de France.

Autre information rapportée par le site internet de L’Equipe, le forfait d’Ander Herrera pour la rencontre face au FC Nantes ce dimanche. “Victime d’une gêne musculaire, il sera forfait ce week-end.” Le club de la capitale donnera plus de détails dans son point médical demain après-midi, quelques minutes avant la conférence de presse de Mauricio Pochettino (prévue à 14h30). Juan Bernat, qui poursuit sa reprise personnelle après son opération du genou, est forfait pour ce match face aux Nantais.