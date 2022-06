Verratti : « J’ai toujours tout donné pour le PSG »

Marco Verratti a rejoint le PSG à l’été 2012. Le milieu de terrain n’était pas connu du grand public, lui qui jouait à Pescara en deuxième division italienne. Il a été déniché par Leonardo et acheté pour 11 millions d’euros. Il est très rapidement devenu un titulaire indiscutable au sein du milieu de terrain des Rouge & Bleu. 10 ans après, il est désormais un cadre de l’équipe et une légende du club. Le Petit Hibou est devenu le joueur le plus titré de l’histoire de la Ligue 1 avec huit titres. Pour PSG TV, l’international italien a évoqué son histoire avec le club de la capitale.

Son record de huit titres en Ligue 1

« Je n’aurais jamais pu l’imaginer. Quand on commence à jouer au foot, on rêve de gagner des titres au plus haut niveau. Le championnat de France, beaucoup l’ont joué, mais certains ne le gagneront jamais. J’en ai remporté huit, et tous étaient merveilleux, du premier au dernier. C’est quelque chose qui restera gravé dans mon cœur, c’est très difficile à gagner. Quand on est footballeur, on rêve de cela, et je ne peux qu’être heureux.«

Son évolution au club

« Je suis ici depuis 10 ans, j’ai toujours tout donné pour ce club. Parfois les choses vont bien, parfois moins. Mais je donne toujours mon maximum pour le club. C’est un club qui m’a beaucoup appris et donné, et c’est pour cela que je le respecterai toujours. Ici, j’ai fait de ma passion mon travail, la ville m’a beaucoup apporté aussi. J’aurai toujours de la reconnaissance pour le Paris Saint-Germain.«

Son souvenir le plus fort de ses titres

« Je me souviens que la célébration du premier titre était incroyable, dans les rues de Paris. Les gens étaient fous autour de nous ! Je n’avais encore jamais connu cela, c’était mon premier trophée, et c’est toujours forcément un peu particulier. Ce ne sont pas forcément les plus importants, mais ce sont ceux qui restent gravés à jamais.«

Son vécu de la saison écoulée

« Il y a eu beaucoup de moments forts cette saison. De l’extérieur, les gens pensent souvent que c’est facile pour nous parce que nous sommes le Paris Saint-Germain, que les matches sont gagnés d’avance. Mais on travaille toujours dur pour arriver à gagner. Le match contre Lens je ne pourrai jamais l’oublier, parce que nous avons remporté le titre. Quand on voit le nombre de joueurs que nous sommes à avoir gagné ce titre, et au nombre de joueurs qui voudrait pouvoir remporter un titre de champion. C’est quelque chose de fort.«