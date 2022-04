Le PSG a concédé le nul contre Lens ce soir (1-1) lors de la 34e journée de Ligue 1. Un résultat qui lui permet d’être titré pour la 10e fois de son histoire. Marco Verratti remporte, lui, son 8e titre de champion de France, un record pour un joueur du championnat de France. Le milieu de terrain est ravi de ce nouveau titre.

« C’est magnifique. Quand on commence le foot, on rêve de ça, de gagner des championnats de très haut niveau. C’est mon huitième et c’est quelque chose que je n’aurai jamais imaginé quand j’étais petit, s’enflamme le numéro 6 du PSG au micro de Canal Plus. Ça va toujours rester dans mon cœur. Les supporters qui fêtent le titre à l’extérieur ? C’est quelque chose que je ne comprends pas, on essaie toujours, avec le cœur. On est des personnes normales, on peut avoir des bons ou des mauvais moments. On est les premiers à vouloir tout gagner. Je sais qu’ils ont été déçus pour Madrid mais à un moment donné il faut passer à autre chose.«