Nkunku et sa bonne entente sur le terrain avec Mbappé

Christopher Nkunku a réalisé la meilleure saison de sa carrière avec le RB Leipzig dans cet exercice 2021-2022. En 52 matches toutes compétitions confondues, le titi du PSG a marqué 35 buts et délivré 16 passes décisives. Il a été élu joueur de l’année en Bundesliga. Des performances qui lui ont ouvert les portes de l’Equipe de France. Lors du match contre le Danemark, il a délivré sa première passe décisive chez les Bleus. Pour Téléfoot, il a évoqué sa complicité sur le terrain avec Kylian Mbappé et Karim Benzema.

« Beaucoup d’affinité avec Mbappé et Benzema ? C’est aussi mon ressenti. Kylian, j’avais l’habitude de m’entraîner avec lui au PSG. On avait déjà cette affinité aux entraînements et parfois en match. Avec Karim, ça s’est fait naturellement. Je sens que l’on a une vision du football assez similaire. C’est aussi facile de jouer à ses côtés.«