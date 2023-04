Vu et lu au sujet du PSG dans la presse hexagonale ce samedi 29 avril 2023. Un groupe presque au complet pour la réception du FC Lorient, Sergio Ramos veut poursuivre l’aventure chez les Rouge & Bleu, le Stade de France et le Parc des Princes pour le PSG ?

Dans son édition du jour, Le Parisien fait le point sur l’avenir de Sergio Ramos. En fin de contrat le 30 juin prochain, le défenseur de 37 ans a réussi à enchaîner avec les Rouge & Bleu cette saison après une première année gâchée par les blessures. Face au FC Lorient, il pourrait disputer son 40e match de la saison toutes compétitions confondues avec le PSG, soit le troisième joueur de champ le plus utilisé par Christophe Galtier derrière Lionel Messi et Marquinhos. En conférence de presse ce vendredi, le coach parisien n’a pas hésité à complimenter son expérimenté défenseur central : « Quand vous avez un tel palmarès à cet âge-là, c’est que vous mettez toutes les chances de votre côté pour être performant. Il apporte de l’expérience, de l’exigence dans les matches, et de la rigueur. C’est un joueur important du vestiaire. Je suis très satisfait de sa saison et surtout de ce qu’il amène sur les jours de match mais aussi au quotidien. C’est un exemple que tous nos jeunes joueurs doivent suivre. » Sa fiabilité physique et son expérience font de Sergio Ramos l’un des relais privilégiés de Christophe Galtier au quotidien.

Pourtant, son avenir n’est pas encore déterminé et le futur de l’ex-international espagnol sera l’un des dossiers importants des dirigeants parisiens dans les semaines à venir. « Un retournement de situation inattendu au regard de la précédente saison galère traversée par Sergio Ramos, totalement hors du coup physiquement », rapporte LP. En plus de sa rage de vaincre et de sa soif de trophées, l’Espagnol de 37 ans veut regoûter à la Ligue des champions et « souhaite toujours côtoyer le plus haut niveau européen sous le maillot rouge et bleu plutôt que de céder aux avances de l’Arabie saoudite. » Pour poursuivre l’aventure à Paris, il serait prêt à faire des efforts financiers en réduisant son salaire. « Aujourd’hui, la question d’une éventuelle prolongation du champion du monde 2010 se pose et le joueur s’est donné les moyens de légitimer sa candidature à un nouveau mandat d’une saison supplémentaire. » Même s’il n’est pas toujours brillant sur les terrains, l’ancien Madrilène a retrouvé de la stabilité. Mais reste à savoir jusqu’à quand il pourra jouer son rôle de taulier au sein du PSG. Toujours selon LP, « des discussions ont déjà eu lieu entre la direction sportive et Sergio Ramos pour évoquer le sujet et du côté de Doha on estime le dossier plutôt bien engagé » Mais aucune offre concrète n’a encore été formulée et son cas devrait être tranché après l’obtention du 11e titre de champion de France.

Le quotidien francilien fait également le point sur le groupe du PSG avant la réception du FC Lorient ce dimanche (17h05 sur Canal Plus Foot et Canal Plus Sport 360), à l’occasion de la 33e journée de Ligue 1. Et l’infirmerie parisienne s’est vidée ces derniers jours. Ce vendredi, à l’entraînement collectif, un seul absent était à déplorer, mis à part les blessés de longue durée comme Presnel Kimpembe, Nordi Mukiele et Neymar Jr. Le milieu portugais, Renato Sanches, devrait de nouveau être indisponible. Le joueur de 25 ans « a repris de façon individuelle sur le terrain cette semaine. Il n’était pas sur le pré pour le début de la séance collective ce vendredi matin », précise LP. À noter que le quatrième gardien, Lucas Lavallée, sera éloigné des terrains pour une dizaine de jours en raison d’une blessure à la cheville.

Absent face à l’Angers SCO, Nuno Mendes sera à priori opérationnel pour la réception des Merlus. Resté en salle ces derniers jours pour renforcer son genou, Timothée Pembélé s’entraîne de nouveau avec ses coéquipiers après avoir manqué les deux dernières rencontres (RC Lens, Angers SCO). Et pour ce match face au FC Lorient, Christophe Galtier ne devrait pas s’appuyer sur ses jeunes joueurs (El Chadaille Bitshiabu, Warren Zaïre-Emery et Hugo Ekitike), qui ont cumulé un très faible temps de jeu lors des dernières rencontres. Malgré une avance de huit points en tête du classement, le technicien français a envoyé un message étonnant en conférence de presse : « On a l’objectif d’aller chercher ce titre. Peut-être que, par rapport à des saisons précédentes, le PSG était quasiment champion à cette période de la saison et que mes collègues avaient la possibilité d’intégrer plus souvent les jeunes à fort potentiel dans les matches. On n’a pas le droit de laisser s’évaporer des points au titre de vouloir intégrer ces jeunes. »

De son côté, L’Equipe revient sur le dossier du prochain stade du PSG. Depuis décembre, le club parisien est en conflit ouvert avec la Ville de Paris au sujet du Parc des Princes. Les Rouge & Bleu souhaitent réaliser d’importants travaux dans l’enceinte mais seulement s’ils sont propriétaires. Mais à ce jour, la Ville de Paris refuse de vendre le stade de la Porte de Saint-Cloud. Ainsi, le club de la capitale cherche logiquement des alternatives et a déposé une marque d’intérêt pour le Stade de France ce jeudi. Mais une autre possibilité a également été envisagée par l’ancien directeur général déléguée, Jean-Claude Blanc, désormais chez Ineos : « acheter le Stade de France tout en gardant le Parc des Princes, pour lequel le PSG bénéficie d’une concession jusqu’en 2044. »

Une idée surprenante car il faudra assumer l’entretien de deux stades mais qui n’a pas que des inconvénients. Le club parisien aurait alors deux jauges à sa disposition en fonction des affiches. « Acquérir l’enceinte de Saint-Denis, en s’associant à une société spécialisée dans le divertissement, lui permettrait de réaliser un investissement majeur. Enfin, cette solution l’aiderait à ménager politiquement toutes les parties », rapporte L’E. Si au PSG on ne dément pas l’existence de cette idée, « on dit qu’elle n’est pas allée plus loin car aucun budget de financement n’y a été associé. »