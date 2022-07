Rencontre entre le PSG et Galatasaray pour Gueye ?

Le milieu de terrain sera assurément le secteur qui sera le plus actif lors du mercato du PSG. Dans la liste des 11 indésirables des Rouge & Bleu, il y a six milieux de terrain. Parmi eux, Idrissa Gana Gueye. À un an de la fin de son contrat, l’international sénégalais devrait quitter le PSG cet été. L’ancien lillois serait dans le viseur de Galatasaray.

Une offre de cinq millions d’euros pour Gueye

Selon les informations de Foot Mercato, le club turc – qui aurait offert cinq millions d’euros au PSG pour Gueye – ne compte pas lâcher l’affaire. Une réunion entre les deux clubs devrait même avoir lieu demain. « Après une première approche jugée insuffisante, Galatasaray aura donc la possibilité de convaincre les Parisiens avec une proposition revue à la hausse« , explique Foot Mercato avant de conclure en indiquant qu’il reste à savoir ce qu’Idrissa Gueye pense de cette possible destination pour poursuivre sa carrière.