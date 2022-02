Le PSG a souvent laissé ses jeunes pépites partir du club ces dernières années. Cette saison, le club semble un peu plus déterminé à conserver ses joueurs du Centre de Formation. C’est le cas de Warren Zaire-Emery, milieu de terrain de 15 ans, qui attire toutes les convoitises en Europe. Selon les informations de Foot Mercato, il se pourrait que le joueur puisse passer professionnel au cours des prochains mois.

Leonardo aurait rencontré l’entourage du joueur à plusieurs reprises, selon le média. Par ailleurs, les contours d’un contrat lorsqu’il aura 16 ans (en mars prochain) ont été proposés. Pour l’instant, rien n’est signé entre le club et Zaire-Emery. Foot Mercato confirme que le joueur « veut rester sur la durée à Paris ». À noter que de plus en plus de clubs s’intéressent à la jeune pépite, comme le RB Leipzig et le Bayern Munich.