Vers une titularisation de Paredes face à l’Uruguay, Di María sur le banc

Dans la nuit de vendredi à samedi en France, l’Argentine disputera son deuxième match de Copa America face à l’Uruguay (02h00 sur L’Equipe live). Après un match nul pour son entrée en lice face au Chili (1-1), l’Albiceleste voudra s’imposer afin de ne pas être distancée dans la phase de groupes. Pour cette rencontre, le sélectionneur argentin, Lionel Scaloni, devrait s’appuyer sur Leandro Paredes.

En effet, le milieu de terrain parisien est devenu un élément incontournable de l’Argentine et devrait débuter la rencontre, selon les informations du quotidien La Nación. Également appelé pour disputer cette 47e édition de la Copa America, Ángel Di María pourrait une nouvelle fois débuter sur le banc, comme lors du dernier match. À noter l’éventuelle présence de l’ancien Parisien, Giovani Lo Celso, dans le onze de départ. En face, l’Uruguay fera son entrée en lice dans la compétition. Et le sélectionneur uruguayen, Oscar Tabárez, devrait aligner son duo d’attaque : Luis Suárez et Edinson Cavani.

XI probable de l’Argentine (4-3-3) : E.Martínez – Montiel, Romero (ou Quarta), Otamendi, Tagliafico – De Paul, Paredes, Lo Celso – Messi, L.Martínez (ou Agüero), González (ou Agüero)

XI probable de l’Uruguay (4-4-2) : Muslera – González, Giménez, Godín, Viña – Valverde, Torreira, Bentancur, De la Cruz – Suárez, Cavani