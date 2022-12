Le PSG retrouvait les terrains avec ce premier match amical face au Paris FC et se remettait en jambe après quelques semaines de coupure pour la Coupe du Monde. Si les mondialistes étaient absents, les autres internationaux étaient présents avec des joueurs comme Marco Verratti, Sergio Ramos ou encore Renato Sanches.

En première mi-temps, les Parisiens ont le contrôle du ballon et Hugo Ekitike est particulièrement actif sur le front de l’attaque avec de nombreuses occasions créees sans réussite. Nordi Mukiele ouvre le score au quart d’heure de jeu suite à une belle action collective et une belle percée dans la défense adverse.

Et le but de Mukiele qui réalise une belle percée ! 1-0 pour le PSG #PSGPFC pic.twitter.com/ueHxTgJgO9 — Canal Supporters (@CanalSupporters) December 16, 2022

En deuxième mi-temps, les titis vont avoir des minutes de jeu avec les entrées en jeu d’El Hannach, Zaire-Emery, Kari et Ethan Mbappé. Justement, un des protégés du centre de formation – Ismael Gharbi – inscrit une merveille de but à la 51e minute après un bel enchaînement de dribbles aux abords de la surface réparation et trouve le petit filet opposé. Dans les ultimes secondes, Younes El Hannach marque contre son camp mais le PSG remporte ce premier match amical (2-1). Rendez-vous le 21 décembre prochain pour une nouvelle rencontre face à Quevilly (12h00).

Oooohhh quel beau but d'Ismael Gharbi !! 2-0 pour le PSG à la 51e minute #PSGPFC pic.twitter.com/H61Zhr6ERV — Canal Supporters (@CanalSupporters) December 16, 2022

Le Onze du PSG face au Paris FC

Rico – Mukiele Bitshiabu, Sergio Ramos, Bernat – Verratti, Fabian Ruiz, Renato Sanches – Gharbi, Housni, Ekitike

Les remplaçants : Lavallée, El Hannach, Muntu Wa Mungu, Zaïre-Emery, E. Mbappé, Kari, Adonis

Live du match