Vers une prolongation de Messi au PSG ?

Le PSG est au cœur de l’actualité de cette coupe du monde avec une finale 100% PSG entre Leo Messi et Kylian Mbappé.

Le Paris Saint-Germain finit en trombe cette année 2022… non pas par ses propres résultats sportifs, mais pour la performance de ses joueurs. En effet la finale de la Coupe du Monde va opposer la France à l’Argentine, et donc un duel entre deux superstars du football : Leo Messi et Kylian Mbappé. Les deux joueurs du PSG ont été influents tout au long de ce mondial pour leurs sélections, tout comme Achraf Hakimi qui va disputer la petite finale avec le Maroc. L’Argentin justement semble bien mieux dans la capitale française, et son séjour pourrait se prolonger d’une saison supplémentaire.

Une tendance positive pour le PSG

Après un premier exercice délicat, Lionel Messi a démarré en trombe cette nouvelle saison avec le Paris Saint-Germain grâce à 12 buts inscrits et 14 passes décisives délivrées en 19 rencontres. En plus d’un mondial de très haut niveau, avec 5 réalisations et 3 offrandes, les dirigeants parisiens semblent motivés pour le voir jouer une saison supplémentaire sous les couleurs Rouge & Bleu… et lui aussi ne serait pas contre cette idée. En effet selon les informations du journaliste Matteo Moretto, si le joueur peut négocier « tranquillement » avec le club de son choix dans les prochaines semaines, le PSG serait le favori dans ce dossier pour le prolonger d’une saison supplémentaire. Les différentes parties devraient se réunir après la coupe du monde pour négocier autour de l’avenir du joueur. Le capitaine de l’Albiceleste pourrait donc disputer une troisième saison au Paris Saint-Germain.