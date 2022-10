Les titis du PSG se sont qualifiés pour la phase suivant de la Youth League et pourrait même terminer premier de leur groupe.

Les jeunes du Paris Saint-Germain ont fait le boulot cet après midi au stade Georges Lefèvre. Les Rouge & Bleu étaient opposés au Maccabi Haifa et avaient l’opportunité de passer au tour suivant de la Youth League. Les Parisiens commencent à merveille cette rencontre avec l’ouverture de Zague (11e). Bien décalé par Mukulenge, le titi croise parfaitement sa frappe à ras de terre qui finit son chemin dans le petit filet adverse. Les hommes de Zoumana Camara gèrent sa rencontre même si l’équipe israélienne pousse pour tenter de faire la différence sans être vraiment dangereux.

La deuxième mi-temps débute aussi bien que la première avec la magnifique percée de Gharbi qui décroise sa frappe et ne laisse aucune chance au portier adverse (51e) ! Les occasions se multiplient pour les Parisiens et Mukulenge triple la mise grâce à une très belle frappe à l’entrée de la surface de réparation peu après l’heure de jeu (63e). Razon réduit la marque pour le Maccabi Haifa mais la différence est déjà faite.

Le Paris Saint-Germain est donc qualifié pour le prochain tour de la compétition et attend le résultat entre la Juventus et Benfica pour voir s’il finira premier de sa poule.

Le XI du PSG : Mouquet – Lamy, El Hannach, Fernandez, Zague – Kari, Mbappe, Muntu Wa Mungu, Mukelenge – Gharbi, Housni

