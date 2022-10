PSG : Neymar dans sa meilleure version

Depuis le début de saison au PSG, un homme ressort du collectif et semble renaître : Neymar. En effet la star brésilienne s’impose à son club comme une pierre angulaire du projet, et réalise tout simplement statistiquement son meilleur début de saison depuis son arrivée en Europe.

Sur le terrain et en dehors, l’investissement de Neymar est irréprochable et semble être précieux dans ce début de saison 2022-2023. Un apport qui garde son importance avec le récent changement de schéma tactique. Hier en conférence de presse d’avant-match, Christophe Galtier a fait part de son avis sur le rôle du numéro 10 parisien dans ce nouveau système de jeu : « On a changé de système sur les deux derniers matchs pour différentes raisons. On voulait voir comment être plus dangereux et pour avoir un trio offensif plus proche les uns des autres. On a joué deux matchs dans cette organisation. Mais peu importe l’organisation, il faut beaucoup courir. Même si demain nous devions jouer dans cette organisation, nous avons toujours besoin des efforts des uns et des autres« . Une déclaration qui image parfaitement un épisode de cette saison rapporté par nos confrères de L’Equipe. C’est à la veille de la rencontre de C1 du 6 septembre dernier face à la Juve (victoire 2-1), que Christophe Galtier souhaite parler de l’animation du pressing offensif à ses trois attaquants, en ayant ciblé Leandro Paredes comme premier relanceur. Le technicien français souhaite ainsi que la zone du milieu de terrain soit quadrillée dès la perte de balle, une tâche qui peut, pour un joueur offensif paraître comme « ingrate », cependant Neymar s’est automatiquement proposé. Un sacrifice et une exigence au service du collectif qui apporte beaucoup au sein de l’effectif, mais a aussi étonné son monde en interne. Quelques jours après cet échange, le 18 septembre dernier, dans la foulée de la victoire (0-1) face à l’Olympique Lyonnais, le coach Rouge & Bleu louait l’apport de Neymar : « C’est lui qui donne le meilleur équilibre. Il a cette capacité à répéter les efforts, il a du volume, de l’intensité. Il est généreux pour l’équipe. Il donne un bon équilibre. Il est à la fois capable de se replacer, et d’avoir des fulgurances et de la qualité technique. C’est un grand animateur. Il a un comportement irréprochable« . Des propos qui collent parfaitement avec le chiffre de kilomètres parcourus en Ligue des Champions cette saison. Neymar est la quatrième parisien qui couvre le plus de terrain avec ses 40,6km, derrière Vitinha (40,9), Sergio Ramos (41,4) et Marco Verratti (45,5). Le numéro 10 brésilien est également celui qui effectue le plus de progressions vers l’avant (déplacement de plus de 5 mètres vers l’avant du terrain avec le ballon) (82), toutes équipes confondues.

La Coupe du Monde, mais pas que

Si l’état de forme et l’implication de Neymar sont souvent expliqués par l’approche de la Coupe du Monde 2022, la compétition qui se tiendra du dimanche 20 novembre au dimanche 18 décembre prochain au Qatar n’est pas la seule motivation de la star brésilienne. En effet, selon les informations rapportées par L’Equipe, l’entourage du joueur décrit « un homme très calme ces dernières semaines, qui n’a pas envie d’entrer dans les diverses polémiques autour du club et qui souhaite montrer le meilleur de lui-même« . Un entourage qui affirme que le Mondial 2022 lui permet, en partie, de rester focalisé sur ses performances. L’idée de remporter la Ligue des Champions avec le PSG reste un objectif principal de la carrière de Neymar. Ce dernier a à cœur de réaliser une grande Coupe du Monde avec le Brésil, mais aussi une grande seconde partie de saison 2022-2023 avec le club de la capitale.

Depuis son arrivée en Europe en 2013, Neymar n’a jamais été aussi décisif statistiquement. En effet, il a disputé jusqu’ici 18 rencontres officielles (TCC), soit son meilleur total pour un début de saison. Une période durant laquelle il a inscrit 12 buts et fait 9 passes décisives. Des chiffres qui offrent tout simplement au Paris Saint-Germain la meilleure version de Neymar depuis ses premiers pas sur le Vieux Continent.