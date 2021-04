Danilo : “On sait que nous n’avons pas le droit de nous endormir”

Après une période d’adaptation, Danilo Pereira est devenu une valeur sûre de l’effectif du PSG ces dernières semaines. Auteur d’un très bon match au milieu de terrain le mois dernier face à l’Olympique Lyonnais (4-2), l’international portugais a parfaitement comblé l’absence de Marquinhos en défense centrale lors de la double confrontation face au FC Bayern en Ligue des champions. Et avant le match face au FC Metz, pour le compte de la 34e journée de Ligue 1, le milieu de terrain de 29 ans s’est exprimé sur ce sprint final intense pour le titre de champion de France.

“Je m’étais déjà fait une idée, et je savais que ce serait un championnat relevé parce qu’il y a de très bonnes équipes ici, qui sont très compétitives. Mais c’est vrai qu’en jouant en Ligue 1, on découvre que c’est un championnat difficile, très physique, tactique et avec des joueurs très techniques. Honnêtement, chaque match est un nouveau défi, et ce n’est vraiment pas facile de les gagner dans ce championnat. On l’a encore vu contre Saint-Etienne (3-2), on n’a pas le droit à l’erreur en Ligue 1″, a exposé Danilo Pereira au site officiel du club. “On sait que nous n’avons pas le droit de nous endormir, parce que les trois équipes sont là, juste à côté de nous, et que nous devons gagner chaque match.”

Statistiques 2020-2021 de Danilo Pereira*

Ligue 1 : 19 matches disputés (1.082 minutes) – 2 buts et 1 passe décisive

Ligue des champions : 10 matches disputés (755 minutes)

Coupe de France : 4 matches disputés (283 minutes)

Trophée des Champions : 1 match disputé (2 minutes)

*Source : psg.fr