Le PSG compte bien lancer une nouvelle ère cet été. Après la prolongation de contrat de Kylian Mbappé et le prochaine nomination de Luis Campos au poste de directeur sportif, le club de la capitale va se pencher sur son mercato. Et comme souvent ces dernières années, le milieu de terrain sera l’un des chantiers des dirigeants parisiens. Depuis de nombreux jours, le Real Madrid et le PSG se livrent une bataille pour s’attacher les services d’Aurélien Tchouaméni. Si ces derniers temps, les médias ont annoncé que le club espagnol restait en pôle position dans ce dossier, les champions de France en titre comptent bien jouer les trouble-fêtes jusqu’au bout.

Le PSG a expliqué son projet à Aurélien Tchouaméni

Sous contrat jusqu’en juin 2024 avec l’AS Monaco, Aurélien Tchouaméni (22 ans) reste partagé entre les deux clubs. Si le Real Madrid semblait tenir la corde, « les Parisiens sont prêts à tout pour inverser la tendance et attirer le milieu de terrain tricolore dans leurs rangs », rapporte Foot Mercato. Et pour cela, les Rouge & Bleu ont des arguments pour faire pencher la balance en leur faveur. Premièrement, la prolongation de Kylian Mbappé peut avoir son importance dans ce dossier. En effet, le numéro 7 parisien a déjà parlé à deux reprises avec son compatriote. De plus, « d’autres personnalités ont aussi recommandé au Monégasque de suivre le modèle de Mbappé, à savoir écrire l’histoire dans son pays avant de tenter une aventure à l’étranger », rapporte FM.

Autre argument à prendre en compte, la future arrivée de Luis Campos au sein la direction sportive du PSG. Toujours selon Foot Mercato, Aurélien Tchouaméni trouvait le projet parisien flou par le passé, mais l’arrivée du Portugais change la donne. En effet, « le projet a ainsi été expliqué clairement à son agent, et il n’y aurait pas de problème pour trouver un accord sur le plan financier entre les deux parties. » De son côté, l’AS Monaco est au courant de l’intérêt du PSG pour son milieu de terrain de 22 ans mais demanderait une somme comprise entre 80M€ et 100M€. Un montant que le PSG serait prêt à payer. Cependant, à l’heure actuelle, le Real Madrid reste toujours en tête car il possèderait déjà un accord avec l’international français. « Mais le PSG arrive en force, a des arguments, et compte bien franciser son équipe », conclut FM.

[MAJ 16h50] De son côté, Fabrizio Romano confirme que l’AS Monaco attend au minimum 80M€ pour Aurélien Tchouaméni. Actuellement, le joueur de 22 ans donnerait toujours sa priorité au Real Madrid, mais rien n’est encore acté dans ce dossier. Le journaliste italien précise aussi que le PSG et Liverpool sont toujours dans la course pour s’attacher les services de l’ancien Bordelais.

Temps de jeu 2021-2022 d’Aurélien Tchouaméni*