Vincent Duluc a trouvé le PSG spectaculaire contre Lens

Après de longs mois d’ennui dans le jeu, le PSG offre de belle performance depuis le début de la saison. Vincent Duluc apprécie ce nouveau PSG.

L’été dernier, le PSG a changé d’entraîneur. Christophe Galtier a été remercié et il a été remplacé par Luis Enrique. Dès sa première conférence de presse, le technicien espagnol a fait savoir qu’il comptait voir son équipe jouer de manière offensive, sa philosophie de jeu. Et depuis le début de la saison, on peut voir un PSG beaucoup plus attrayant. Il conserve le ballon et propose un beau jeu, arrivant à se procurer beaucoup d’occasion. Il ne semble plus s’appuyer que sur les qualités individuelles. Un collectif semble se dessiner. Vincent Duluc a apprécié le début de saison du club de la capitale.

« Quand c’est aussi simple et rapide, là, c’est impressionnant »

« Les deux choses les plus spectaculaires depuis le début de la saison du PSG, c’est la première mi-temps contre Lorient, malgré tout, la manière d’étouffer l’équipe adverse par le pressing haut et les faire passer pour une équipe de poussin qui n’arrive pas à faire deux passes. Ça, c’était impressionnant. Et surtout, c’est la vitesse du jeu en deuxième mi-temps (contre Lens, ndlr) et la simplicité. Je trouve que c’est une équipe qui porte moins le ballon qu’avant, souligne Vincent Duluc sur le plateau de l’Equipe de Greg sur la Chaîne l’Equipe. Ils jouent plus à une touche et ça aide quand même. Effectivement, la relation technique, Asensio, Vitinha, Mbappé, c’est autre chose. Quand c’est aussi simple et rapide, là, c’est impressionnant. »