Revue de Presse PSG : Mental, Leonardo, Messi, Mbappé…

Vu et lu au sujet du PSG dans la presse hexagonale ce dimanche 31 octobre 2021. Le gros mental des parisiens et une préparation physique optimale, décryptage des propos de Leonardo et des nouvelles positives de l’infirmerie.

Le Parisien du jour évoque la grosse force mentale du PSG pour revenir à chaque fois dans les derniers instants d’une partie et malgré son recrutement XXL, les supporters parisiens devront « prendre son mal en patience avant de voir ses héros jouer les maestros. » Que ce soir contre Metz, Lyon, Angers, Leipzig ou encore Lille, les Parisiens ont retourné la situation grâce à « des vertus, aussi nobles soient-elles, d’ordinaire dévolues aux besogneux : du temps, de la sueur et des âmes ! » Mauricio Pochettino de sont côté se réjouit « de voir son groupe combler son manque de fluidité par un cœur sans faille. » Si le jeu n’est pas encore au rendez-vous, le PSG n’est plus du tout le même en termes d’état d’esprit. La saison passée, les Rouge & Bleu ont été menés à neuf reprises et n’ont réussi à renverser la tendance qu’à une seule reprise.



Le journal nous apprend que l’entraîneur argentin « a la préparation physique au cœur de sa méthode » et n’a pas « hésité à révolutionner le genre en tranchant les habitudes avec l’ex boss de ce secteur. » Un témoin du Camp des Loges explique que le « changement a été brutal (…) Les joueurs rentraient chez eux fatigués. » Malgré un calendrier en décalé, tous les joueurs ont eu droit à une « préparation individualisée » avec des séances qui ont même été doublées. Les joueurs auraient par ailleurs adhéré à ces méthodes qui pensent qu’elles peuvent leur faire tenir toute une saison. Les blessures musculaires sont par exemple moins récurrentes.



Enfin aucun doute ne subsiste quant à la présence de Mbappé et Messi au sein du groupe du PSG pour le déplacement du côté du RB Leipzig ce mercredi. Mbappé fera son retour à l’entraînement ce dimanche tandis que pour Messi, « aucun examen n’est prévu par le club ». De quoi être rassuré.



Le journal L’Equipe fait un focus sur l’attitude de Leonardo après la rencontre de vendredi contre Lille. Malgré ses propos, le directeur sportif aurait quand même quelques doutes sur le niveau de jeu produit par le PSG, et si Pochettino est en capacité de faire progresser cette équipe.

Le média revient aussi sur les épisodes extra-sportifsqui ont pu toucher le club de la capitale et explique que « Léo » ne manque pas une occasion d’échanger avec ses joueurs, comme ce fût le cas avec Mauro Icardi, lors de ses problèmes conjugaux.

Enfin il est révélé que Leonardo a une forme de rejet mdes interprétations faites à partir de photos ou de vidéos sur les réseaux sociaux » et le rappelle souvent en interne.

Même son de cloche que pour Le Parisien sur l’état du groupe : Kylian Mbappé va faire son retour tandis que Leo Messi lui ne suscite aucune inquiétude concernant sa cuisse. À noter le retour de Di Maria dans le groupe pour la première fois en C1 cette saison.