En manque de temps de jeu au PSG, Pablo Sarabia a décidé de vivre une nouvelle aventure en prenant la direction de la Premier League. Son transfert vers Wolverhampton est imminent.

Après un prêt concluant au Sporting CP lors de l’exercice précédent (45 matches, 21 buts, 9 passes décisives), Pablo Sarabia avait pour objectif de s’imposer comme un remplaçant de luxe cette saison chez les Rouge & Bleu, juste derrière le trio Messi-Neymar-Mbappé. Cependant, l’Espagnol, dont le contrat prend fin en 2024, a déçu lors de ses apparitions et était malheureux à Paris, comme l’avait indiqué Christophe Galtier en conférence de presse samedi dernier : « Pablo est un très bon joueur. Il n’était pas heureux ici. Il a cette opportunité de rejoindre la Premier League. Cela ne sert à rien de garder des joueurs malheureux dans l’effectif. » Et ce transfert, qui devrait rapporter 7M€ bonus compris (5M€+2M€) au club parisien, est proche de son dénouement. En effet, selon les informations de Fabrizio Romano, l’Espagnol de 30 ans va s’engager ce mardi chez les Wolves, où il retrouvera son ancien coach du FC Séville, Julen Lopetegui. La visite médicale est déjà programmée. Selon les dernières rumeurs, le natif de Madrid devrait parapher un contrat jusqu’en 2025, avec une année en option.

Le PSG s’active pour trouver un remplaçant

Reste désormais à savoir si le PSG va chercher un remplaçant à l’Espagnol. Et selon le quotidien L’Equipe, la direction parisienne a ciblé un joueur venant de l’étranger, dont le nom n’a pas filtré, pour compenser ce départ. « Les négociations concrètes ont débuté », précise le quotidien sportif dans son édition du jour. De son côté, Le Parisien confirme que Luis Campos a activé ses réseaux et n’exclut pas de trouver un remplaçant à l’international espagnol. Cependant, en raison du fair-play financier, le club de la capitale possède une manne financière restreinte et « ne peut en l’état aligner qu’entre 10 et 15 millions pour attirer un renfort. »