Pas d’intérêt de QSI pour racheter des parts de Liverpool ?

Il y a quelques semaines, on apprenait que QSI, le propriétaire du PSG, serait intéressé pour investir de façon minoritaire dans un club de Premier League. Ce ne sera surement pas Liverpool.

Après Eupen (Belgique) et Braga (Portugal), QSI, le propriétaire du PSG voudrait s’implanter en Premier League avec une participation minoritaire dans un club. Ces dernières semaines, le nom de Tottenham était avancé. Nasser al-Khelaifi, le président parisien, aurait rencontré le président des Spurs, Daniel Levy, plus tôt dans ce mois de janvier pour tenir une réunion exploratoire. Ces discussions ne sont qu’aux prémices et le fonds d’investissement qatari évalue toutes les options et tous les clubs.

Ce mardi, Ben Jacobs, journaliste pour CBS Sports, a expliqué que les propriétaires du PSG n’étaient pas en pourparlers avec ceux de Liverpool pour avoir une participation minoritaire dans les Reds. Toujours autour du club anglais et du PSG, sur les réseaux sociaux, une photo de Nasser al-Khelaifi en compagnie de l’attaquant égyptien de Liverpool, Mohamed Salah a beaucoup tourné. Selon Ben Jacobs, les deux hommes se sont rencontrés à Londres mais cela n’avait aucun rapport avec le football, ils sont justes amis.

Qatar Sports Investments are not in talks for a minority stake in Liverpool. QSI chairman Nasser Al-Khelaifi did meet with Mo Salah in London, but the pair are simply friends. pic.twitter.com/DBfp3F4odZ

— Ben Jacobs (@JacobsBen) January 17, 2023