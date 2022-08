Wanda Nara clarifie la situation de Mauro Icardi

Ce n’est plus un secret, le Paris Saint-Germain souhaite se séparer de Mauro Icardi. En marge de la rencontre face à Montpellier de ce samedi (21h, Canal + Décalé), Christophe Galtier a déclaré en conférence de presse : « Le club travaille en étroite collaboration avec Mauro pour trouver la meilleure solution possible. Il a eu très peu de temps de jeu et je pense que c’est mieux qu’il se relance« . Du côté du clan du joueur, la réaction ne s’est pas faite attendre. En effet, c’est à la télévision argentine que Wanda Nara, épouse et agent de Mauro Icardi a clarifié la situation de l’ancien attaquant de l’Inter Milan : « Il continue de faire partie du club, pendant encore deux ans. Pour libérer un joueur, il faut payer beaucoup d’argent et ce n’est pas à l’ordre du jour« , a-t-elle déclaré à Maite Penori, présentatrice en Argentine. Wanda Nara a poursuivi sur la situation du numéro 9 du PSG : « Ce sont des choses qui arrivent quand il y a un nouvel entraîneur et qu’il prend d’autres décisions. C’est pour ça qu’il y a aussi des changements ou des transferts, ça peut arriver mais il y a beaucoup de joueurs qui se retrouvent dans cette situation dans ce club et dans d’autres clubs aussi. Merci de demander et de me demander, car je suis la seule à savoir les choses. Pas comme d’autres qui parlent sans rien savoir« . Des propos relayés par la Corriere dello Sport.

Icardi pisté par Manchester United et Galatasaray

L’international argentin serait sur les tablettes de Manchester United et Galatasaray selon les dernières informations de TyC Sports, à retrouver ici. La femme et agent de Mauro Icardi n’a pas répondu à ces éventuelles pistes qu’étaient les Red Devils et le club stambouliote, mais la situation semble claire du côté du PSG comme du clan du joueur : il faudra trouver un point de chute à l’attaquant.