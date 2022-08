Il reste un peu moins de trois semaines avant que le mercato estival ne tire définitivement son rideau. D’ici là, le PSG compte bien se renforcer encore. Car oui, même si la grosse priorité du moment réside dans la vente d’indésirables, trois joueurs sont encore attendus, comme Christophe Galtier avait pu l’exposer en conférence de presse. Un défenseur, un milieu de terrain et un attaquant sont donc espérés avant le 1er septembre.

Et revoilà Rafael Leao

En ce qui concerne le renfort offensif, le club de la capitale multiplierait les options. Initialement, le joueur idoine avait été ciblé du côté de Sassuolo. Néanmoins, Gianluca Scamacca a finalement pris la direction de West Ham. Luis Campos essaye donc de dénicher un joueur dans ce profil. Et ce jeudi, une piste a émergé dans la presse, celle menant à Marcus Rashford. Mais si cette piste semble bien concrète, ce serait un toute autre joueur qui ferait rêver le directeur du football du PSG.

En effet, à en croire les informations de RMC, ce dernier songerait fortement à recruter Rafael Leao et ce, depuis son intronisation. L’avant-centre portugais du Milan AC, qui sort d’une saison 2021-2022 de haute volée, resterait l’un des objectifs de Luis Campos. Problème, les Lombards ne seraient pas vraiment vendeurs. De plus,, dans l’hypothèse où une négociation serait possible, il faudra mettre la main à la poche pour déloger l’ancien lillois,, au moins 70 millions d’euros. Afin de faire baisser ce prix, les Rouge et Bleu pourraient tenter d’inclure Abdou Diallo dans ce deal, les milanais lorgnant le défenseur sénégalais avec grande insistance.