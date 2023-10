Warren Zaïre-Emery, des chiffres impressionnants au PSG

Warren Zaïre-Emery ne cesse d’impressionner avec ses performances au PSG. Titulaire indiscutable, il s’offre des records de précocité.

Lancé dans le grand bain par Christophe Galtier la saison dernière à 16 ans, Warren Zaïre-Emery a rapidement montré toutes ses qualités sur le terrain, même à un poste qui n’était pas le sien. En effet, l’ancien coach du PSG l’utilisait régulièrement au poste de piston droit, lui qui a été formé au milieu de terrain. Lors de la saison difficile des Rouge & Bleu lors de l’exercice 2022-2023, le titi a été l’un des meilleurs parisiens. Cette saison, il poursuit sur sa lancée et est un titulaire indiscutable avec Luis Enrique. Très performant sur le terrain, il se montre également décisif.

A voir aussi : Rothen : « J’ai envie de m’enflammer pour Zaïre-Emery »

Le joueur né après 2006 le plus utilisé dans les cinq grands championnats

En effet, depuis le début de la saison, il est impliqué sur cinq buts (un but et quatre passes décisives). D’une frappe magnifique, il a ouvert son compteur but le week-end dernier sur la pelouse de Brest. Avec trois offrandes, il est également le meilleur passeur de la Ligue des Champions. Avec son but contre les Brestois, WZE est impliqué sur cinq buts en Ligue 1 (trois buts, deux passes décisives) depuis le début de sa carrière. Sur son site internet, le championnat de France explique qu’il est devenu le plus jeune milieu de terrain, à 17 ans et 235 jours, à être impliqué sur cinq buts en Ligue 1 depuis 2006/2007. Il efface des tablettes Eduardo Camavinga (17 ans et 293 jours). Le titi du PSG est aussi largement le joueur né à partir de 2006 le plus utilisé dans les cinq grands championnats. Il a joué 35 matches en Ligue 1, loin devant les 12 matches de Lamine Yamal avec le Barça. En termes de titularisation, il est aussi largement devant (16) Eli Junior Kroupi (6 pour Lorient). Enfin, Warren Zaïre-Emery affiche plus de temps de jeu dans les cinq grands championnats (1656 minutes de jeu) que tous les autres joueurs nés à partir de 2006 réunis (1227).