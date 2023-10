Warren Zaïre-Emery devient le U17 le plus cher du monde

Élément clé de l’effectif du PSG depuis le début de saison, Warren Zaïre-Emery devient le joueur de moins de 18 ans le plus cher du monde 1 selon Transfermarkt.

C’est LA révélation des dernières saisons du côté de la formation du Paris Saint-Germain. À la tête d’affiche de la section jeune, Warren Zaïre-Emery n’a pas mis longtemps à s’imposer comme dans le milieu parisien actuel. Le Titi de 17 ans marque une telle importance sur le terrain, que les dirigeants du club de la capitale placent sa prolongation dans le haut de l’échelle des priorités pour l’été prochain. Et la tâche ne s’annonce pas insurmontable, le milieu de terrain ne cesse de prouver son amour pour le PSG, comme le peut en témoigner sa dernière sortie médiatique : « Faire toute ma carrière sous ce maillot, c’est un rêve. J’espère l’accomplir. »

50 millions d’euros !

En plus d’être estimé par Luis Enrique, mais aussi par Thierry Henry, sélectionneur de l’Équipe de France Espoirs, Warren Zaïre-Emery étonne aussi les journalistes. Le capitaine des jeunes Bleus, au cœur d’une évolution fulgurante, le Titi est devenu le joueur de moins de 18 ans le plus cher du monde. Estimé à 20 millions d’euros l’année dernière, ce début de saison est synonyme de tournant dans la carrière du jeune joueur. Avec 828 minutes de jeu au compteur depuis le début de saison, et surtout une omniprésence étourdissante dans le cœur du terrain, une mise à jour était indispensable. Ce lundi, Transfermarkt a dévoilé les nouvelles valeurs des joueurs de Ligue 1 et Warren Zaïre-Emery devient le jeune de moins de 18 ans le plus cher du monde avec une valeur de 50 millions d’euros. Avec une différence de +30 millions d’euros en quelques moins, le Français est logiquement le mieux loti de Ligue 1. Une ascension qui va sans aucun doute continuer lors des prochains mois, face aux grands rendez-vous que les Parisiens ont en ligne de mire.