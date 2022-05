Le PSG se trouve à un tournant de son projet. Avec la future intronisation de Luis Campos à la tête de la stratégie sportive du club, de nombreuses lignes devraient bouger. Et alors que beaucoup de flou entoure encore les futures prises de position du décideur lusitanien, certains espèrent que celles-ci concerneront en partie les jeunes pousses rouge et bleu.

Le PSG va sécuriser l’avenir de Warren Zaire-Emery

Le PSG peut se targuer de posséder, une fois encore, une jeune génération pleine de promesses. Le tout sera de savoir quelle place cette dernière occupera dès la saison prochaine. En tout cas, en attendant ces éclaircissements, le club de la capitale continue de faire signer, un a un, ses titis. Après Younes El Hannach, d’autres joueurs devraient suivre dans les tous prochains jours. Phénomène de précocité, Warren Zaire-Emery se trouve dans ce cas de figure. Celui-ci a toujours maintenu sa ligne de conduite : parapher son premier contrat professionnel avec son club formateur. Et selon les informations de France Bleu, cela sera bientôt chose faite. En effet, selon cette source, le milieu de terrain de 16 ans qui brille actuellement avec la France U17 à l’occasion de l’Euro va apposer sa signature sur son premier bail avec le PSG. Cela n’est donc plus qu’une question de jours et c’est une excellente nouvelle tant Zaire-Emery crève l’écran depuis de longs mois désormais.