Dénouement imminent dans le dossier Aurélien Tchouameni ?

C’est l’un des dossiers chauds du mercato estival qui ouvre officiellement ses portes le 10 juin prochain. Aurélien Tchouameni, auteur d’une très belle saison sous le maillot de l’AS Monaco, attise les convoitises de plusieurs clubs. L’international français serait dans le viseur du Real Madrid, de Liverpool et du PSG. Alors qu’une arrivée au Real était annoncée comme quasiment bouclée, il y a quelques jours, la présence du PSG – qui en a fait sa priorité pour cet été – a fait réfléchir le joueur. Liverpool n’a pas abandonné non plus dans ce dossier.

Monaco et le Real Madrid proche de trouver un accord pour Tchouameni

Mais malgré l’insistance du PSG et de Kylian Mbappé pour qu’il choisisse de rester en Ligue 1, Aurélien Tchouameni se rapprocherait bien du récent champion d’Europe. Selon les informations de RMC Sport, le transfert de l’ancien bordelais dans la capitale espagnole est imminent. Florentino Perez suit personnellement le dossier et les deux clubs sont proches de trouver un accord sur les bases d’un transfert de 80 millions d’euros plus des bonus. Les Merengue ont accéléré dans les négociations depuis leur victoire en Ligue des champions indique le média sportif

Nasser al-Khelaïfi et Luis Campos ont pris les choses en main pour Tchouameni

De son côté, Santi Aouna, journaliste pour Foot Mercato, confirme que le Real Madrid a fait une offre ces derniers jours pour Aurélien Tchouameni. « Le montant exact n’a pas filtré, mais il dépasse les 80 M€. Les positions se rapprochent. Mais pas encore suffisant toutefois pour faire fléchir la direction monégasque » qui discute en parallèle avec le PSG. « Nasser al-Khelaïfi et Luis Campos ont pris les choses en main. Ils ont discuté avec le joueur et son entourage la semaine dernière et souhaitent vraiment faire venir le joueur à Paris« , assure Foot Mercato. Liverpool, qui avait prévu de passer à l’action après la finale de la Ligue des Champions, n’a pas dit son dernier mot dans ce dossier.