Achraf Hakimi
Image : PSG.fr

Hakimi : « On a eu des occasions claires pour marquer plus »

Photo de Guillaume De Freitas Guillaume De Freitas8 avril 2026

Lors du match aller des quarts de finale de la Ligue des champions, le PSG s’est imposé contre Liverpool après une large domination (2-0). Il faudra terminer le travail à Anfield.

ur la pelouse du Parc des Princes, le PSG a totalement dominé Liverpool en quart de finale aller de la Ligue des champions. Avec de très nombreuses occasions, le PSG a fait trembler les filets à deux reprises par l’intermédiaire de Désiré Doué et Khvicha Kvaratskhelia. Les Parisiens auraient pu alourdir le score mais ils se sont montrés maladroits dans le dernier geste (2-0). Il faudra terminer le travail mardi soir à Anfield. Au micro de Canal PlusAchraf Hakimi s’est satisfait de la victoire parisienne.

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« On a laissé Liverpool en vie pour le match retour »

« Deux situations qui auraient pu apporter des penaltys ? Je n’ai pas encore vu les actions. C’est des actions, quand tu es sur le terrain, où tu penses que c’est un penalty. Mais après, si l’arbitre a décidé que ce n’était pas un penalty, on doit respecter sa décision. On est content pour le match. Je n’ai pas vu les actions mais je regarderai après. Un peu de frustration de ne pas avoir plus marqué ? Oui, je pense que l’on a eu des occasions claires pour marquer plus de buts. On a pas marqué, on a laissé Liverpool en vie pour le match retour mais on est content de notre performance et on essaye de continuer comme ça pour le match retour. Liverpool ne pourra pas jouer comme ça au retour ? Ça dépend pas de nous. Nous, on doit continuer à mettre en place la même stratégie, les choses que l’on fait depuis longtemps. On doit continuer comme ça. Il ne faut pas attendre ce que va faire Liverpool. On veut continuer à faire ce que l’on a fait durant tout le match. On veut continuer comme ça. »



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Photo de Guillaume De Freitas Guillaume De Freitas8 avril 2026

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