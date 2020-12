Le match entre le PSG et Istanbul BB mardi soir au Parc des Princes n’était pas parti pour marquer l’histoire du football européen. Au bout de 13 minutes, les mots sortis de la bouche du quatrième arbitre ont tout changé. Surtout grâce à la réaction collective des joueurs, à l’initiative de Demba Ba, sur le banc du club stambouliote hier. Présent en conférence de presse ce mercredi après-midi, Timothy Weah s’est dit fier de la réaction de ses anciens coéquipiers et de l’équipe stambouiliote . “Je ne regardais pas le match. J’ai vu sur les réseaux sociaux les commentaires sur le match et ce qui s’était produit. Je pense que le racisme n’a plus sa place dans notre sport en 2020. Cela doit s’arrêter. Le fait qu’il s’agisse d’un arbitre est choquant. J’étais très heureux de voir mon ancienne équipe du PSG et Istanbul quitter le terrain. Je pense que c’est la réaction à avoir face à ça, indique Weah dans des propos relayés par Bein Sports. Je suis ravi de voir que tout le monde a pris position, je suis fier de l’attitude de Demba Ba. Je pense que ce qu’il s’est produit est inacceptable. L’UEFA doit agir.“

Benjamin Quarez, journaliste qui suit le PSG pour Goal, a fait savoir que les deux équipes et le corps arbitral porteront un t-shirt «NO TO RACISM» avec le logo des deux clubs lors de l’échauffement. Ce dernier fait également savoir que les 22 joueurs ne seront pas alignés à l’entrée – comme c’est de coutume avant le match – mais réunis dans le rond central avec les arbitres et porteront également des t-shirts.