Malgré la défaite des siens en finale de Coupe du Monde, Kylian Mbappé a affiché un niveau dantesque. Auteur d’un triplé retentissant, il aura marqué ce mondial au Qatar de son empreinte.

Les statistiques et l’impact dans le jeu de l’Équipe de France sont tout bonnement ahurissants. Il n’y a pas à se tromper, au moment de faire le bilan de cette Coupe du Monde au sein de l’Équipe de France, Kylian Mbappé possède une place plus que privilégiée. Néanmoins, malgré tous ses efforts, les Tricolores, au terme d’une séance de tirs au but cruelle, ont vu l’Argentine de Lionel Messi soulever ce graal tant convoité.

Mbappé, le successeur naturel de Messi et Ronaldo ?

Dans les colonnes du Parisien, Jean-Pierre Papin a été invité à s’exprimer sur Kylian Mbappé. Et à ses yeux, celui-ci est aujourd’hui le grand gagnant de cette Coupe du Monde, lui qui possède désormais la latitude nécessaire pour devenir le numéro un et faire tomber les records de Lionel Messi et Cristiano Ronaldo : « Il est déjà à ce niveau-là. Aujourd’hui, il est numéro un partout. Personne ne peut le contester et il va encore progresser. Chaque année, chaque décennie, un joueur ressort et brise ces records. Je ne sais pas si dans la tête de Kylian (Mbappé) c’est important d’être plus qu’un autre. Ce qui sera important, c’est qu’il se sente bien, qu’il aille le plus haut possible. Alors, les records tomberont tout seuls. »