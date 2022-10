Ligue 1 – Le PSG accroît son avance en tête du classement

La 11e journée de Ligue 1 s’est clôturée ce dimanche soir par le 103e Classique de l’histoire entre le PSG et l’Olympique de Marseille (1-0). Grâce à une réalisation de Neymar Jr, les Rouge & Bleu ont été l’un des grands gagnants de ce week-end en championnat.

Après trois résultats nuls consécutifs (deux fois face au SL Benfica en Ligue des champions et face au Stade de Reims), le PSG se devait de renouer avec la victoire pour retrouver de la confiance. Dans un schéma de jeu inédit cette saison (en 4-3-3), l’équipe de Christophe Galtier s’est imposée sur la plus petite des marges face à son rival marseillais, grâce à un but de Neymar Jr. Sa 9e réalisation en Ligue 1, qui lui permet de reprendre sa place de meilleur buteur du championnat, à égalité avec le Lillois Jonathan David. De son côté, Kylian Mbappé a délivré sa première passe décisive de la saison.

Six points d’avance sur l’OM

Et les Parisiens ont finalement été l’un des grands gagnants de cette 11e journée de Ligue 1. Premièrement, ils profitent de ce succès pour reléguer l’OM à six points (4e, 23 pts). Ensuite, le match nul du FC Lorient face au Stade de Reims (0-0) permet au club parisien de compter trois unités d’avance sur les Merlus, deuxièmes au classement. L’autre bonne opération a été réalisée par le RC Lens. Après sa victoire face au Montpellier Hérault (1-0), les Artésiens occupent la dernière place du podium. Malgré la première de Laurent Blanc, l’Olympique Lyonnais n’arrive pas à se sortir de sa spirale négative et enchaîne un sixième match sans victoire (5 défaites, 1 nul) après une rencontre à rebondissement face au Stade Rennais (3-2). Les anciens Gones, Martin Terrier et Amine Gouiri, ont été les buteurs rennais. Dans les autres résultats marquants de la journée, l’AS Monaco – vite réduite à dix – a concédé le match nul face à Clermont (1-1) mais reste au contact du podium. De leur côté, le FC Nantes et le LOSC se sont largement imposés respectivement face au Stade Brestois (4-1) et le RC Strasbourg (0-3).

Après cette journée, le PSG conserve sa place de meilleure attaque du championnat (29 buts), devant le Stade Rennais (23), le LOSC, le FC Lorient et le Montpellier Hérault (21). Face à l’OM, les Parisiens ont réalisé un nouveau clean-sheet en championnat, leur 6e lors des 7 derniers matches de Ligue 1. Ainsi, les champions de France restent la meilleure défense de L1 avec seulement 5 buts encaissés, devant le RC Lens et l’Olympique de Marseille (8). Désormais, le club de la capitale aura cinq jours pour préparer son prochain match face à l’AC Ajaccio en Corse (vendredi à 21h sur Prime Video) à l’occasion de la 12e journée de Ligue 1.

Résultat 11e journée de Ligue 1

RC Strasbourg / LOSC (0-3)

FC Lorient / Stade de Reims (0-0)

RC Lens / Montpellier Hérault (1-0)

Toulouse FC / Angers SCO (3-2)

AJ Auxerre / OGC Nice (1-1)

FC Nantes / Stade Brestois (4-1)

Stade Rennais / Olympique Lyonnais (3-2)

ESTAC Troyes / AC Ajaccio (1-1)

AS Monaco / Clermont Foot (1-1)

Paris Saint-Germain / Olympique de Marseille (1-0)

Classement Ligue 1