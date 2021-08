Le PSG veut prolonger Dina Ebimbe (Le Parisien)

C’est la surprise du chef ! Depuis le début de la saison et les deux matches disputés par le Paris Saint-Germain, Eric Junior Dina-Ebimbe (20 ans) s’est invité dans le groupe de Mauricio Pochettino. Et face à Strasbourg, samedi soir (victoire 4-2), le milieu de terrain a honoré sa première titularisation avec le club de la capitale au Parc des Princes. Pour ses débuts, le Français s’en est bien sorti avec une prestation correcte (noté 5,5 par la rédaction CS). Ses premiers pas et ses performances en pré-saison ont séduit le staff parisien.

Selon Le Parisien, Dina-Ebimbe pourrait être inclut dans la rotation de l’effectif professionnel cette année. C’est l’envie du coach parisien qui apprécie son profil. Une solution de plus dans l’entre jeu malgré un secteur déjà bien fourni. S’il réédite ses prestations du moment, le titi aura du temps de jeu et cela pourrait amener le club parisien à le prolonger, lui dont le contrat expire en 2023. C’est la reflexion des dirigeants à l’heure actuelle. Dina-Ebimbe pourrait s’offrir un avenir radieux au PSG.